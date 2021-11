Elton John lanza su primera colección de lentes y están espectaculares El estilo del artista está impregnado en cada uno de los estilos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Elton John es uno de los artistas más importantes y talentosos del mundo. Si bien su talento es su mejor carta de presentación, no podemos negar que su carisma y estilo al vestir, también han sido parte importante de su carrera. ¿Otra cosa que también lo ha identificado durante todos estos años? Sin duda alguna, los llamativos lentes que siempre lleva puesto. Ahora, después de tanto tiempo, el cantante se animó a lanzar su propia colección junto a Sam's Club y Walmart. "[La colección] de lente de Elton John celebra la seguridad, la libertad de expresión, la autenticidad, dijo el cantante en un comunicado de prensa. "La línea está diseñada para que haya algo para todo el mundo, así es que no importa quien seas, siempre puedes lucir auténtica. [Esto] no es solo acerca de los lentes, es acerca de cambiar la manera en que las personas se ven así mismas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección incluye 60 estilos diferentes, 24 de ellos exclusivos de Walmart y 36 solo estarán disponibles en Sam's Club. Los modelos están disponibles en diferentes colores, con detalles de pedrería y tienen el estilo único del artista. Lo mejor de todo es que además de lentes de sol, también están disponibles gafas de prescripción médica. Los precios oscilan entre $95 y $100.

