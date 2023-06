Ellansé: corrige la pérdida de volumen con la última innovación en el mundo de la estética El Dr. Campos comparte los secretos detrás del nuevo relleno más duradero que tienes que conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rellenos dérmicos son una de las mejores alternativas para minimizar la pérdida de volumen y la flacidez asociada al envejecimiento, así como para mejorar ciertas facciones y obtener: labios más carnosos, mejillas pronunciadas e incluso armonizar zonas faciales al ser moldeadas. Hoy en Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre un nuevo relleno llamado Ellansé™ que está dando mucho de qué hablar. ¿EN QUÉ CONSISTE? Ellansé está indicado para combatir los signos de la edad generados por el paso del tiempo, como la flacidez de la piel. El tratamiento consiste en la aplicación de microinyecciones debajo de la dermis profunda, corrigiendo arrugas, líneas de expresión, contornos para definir el óvalo facial y minimizar la flacidez de zonas tan concretas del rostro como la frente, la sien, pliegues naso labiales, línea mandibular, comisuras labiales y líneas de marioneta. ellanse, rellenos Credit: Getty Images ¿ES SEGURO? Las microinyecciones de Ellansé resultan en un relleno bio-reabsorbible seguro y predecible con excelentes niveles de seguridad. El propio cuerpo sintetiza Ellansé por lo que los resultados no son permanentes, pero sí visibles durante largos periodos de tiempo. No hay contraindicaciones para este tratamiento en la mayoría de los pacientes, a diferencia de otros rellenos. El producto no es de origen animal, bacteriano o humano, por lo que no requiere una prueba de sensibilidad. ¿CUÁNDO SE VEN LOS RESULTADOS? Si utilizamos Ellansé como material de relleno de arrugas o para dar volumen en zonas como el mentón o los pómulos, los efectos son inmediatos, pero si nuestro objetivo es producir un efecto lifting, es necesario que pase al menos un mes para empezar a ver resultados, ya que, al ser un inductor de colágeno, es necesario esperar a que el organismo lo genere y actúe como un andamio bajo nuestro rostro. ¿CUÁNTO DURAN SUS RESULTADOS? Ellansé es una alternativa más duradera que otros rellenos temporales. Los efectos de este producto duran mucho más tiempo y dependen del tipo de producto aplicado. Ellansé™ viene en 4 presentaciones que solo varían en tiempo de duración, porque los resultados estéticos son los mismos en todas las versiones. Las versiones Ellansé oscilan entre un año hasta cuatro años de duración. ¿CUÁL ES SU COSTO? El precio promedio del tratamiento Ellanse está en el rango de $400 a $700 dólares. Claro está su precio dependerá en gran parte en la cantidad de producto necesaria para lograr la corrección deseada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Ellansé™ también se puede combinar con otros rellenos tipo ácido hialurónico ya que, con menos cantidad de producto, podemos aportar más volumen, por lo que la combinación de ácido hialurónico y Ellansé™ conseguirá un efecto lifting y rejuvenecedor completo, produciendo un estiramiento de la piel. Puede utilizarse para prevenir la pérdida de colágeno a edades tempranas. De hecho, cada vez se aplica más como una forma de ralentizar el proceso de envejecimiento. Mantener y prevenir siempre es mejor que recurrir a tratamientos correctivos. Definitivamente Ellansé™ es una opción para tener en cuenta si buscas durabilidad y no deseas someterte al quirófano ¡Piénsalo!

