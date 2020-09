Conoce a Melanie Pérez, una de las modelos dominicanas más populares del momento Con apenas 18 años, la joven ya ha participado en desfiles para marcas como Miu Miu, Valentino y Chanel. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las chicas que anhelan convertirse en modelos y desfilar en las pasarelas más importantes del mundo. Para muchas, ese sueño nunca llega a hacerse realidad. Ese no es el caso de una nueva ola de modelos provenientes de República Dominicana que han demostrado que aún viniendo de familias de bajos recursos y con un prototipo de belleza único, sí es posible convertirse en inspiración para los más grandes artistas de la moda. Una prueba de eso es Melanie Pérez, una joven quien con apenas 18 años ya se encuentra en la lista de las modelos más importantes del momento. A finales del año pasado, PEOPLE EN ESPAÑOL habló con ella y otras supermodelos en República Dominicana, donde se realizaron entrevistas y fotos de todas para dar a conocer sus historias. Melanie, ¿cómo entraste al mundo del modelaje internacional? Realmente desde pequeña yo lo veía siempre. Me gustaba ver lo que es el mundo del modelaje y admiraba mucho cómo se veían esas jóvenes de la pasarela. Lo que sucedió es que después de tantas personas decirme: “Tú puedes ser modelo, tienes cara de modelo”, un día me animé y asistí al casting de la agencia en la que estoy y pasé [la audición]. Y así fue como pude [entrar] en el mundo del modelaje. ¿Cómo fue la primera vez que caminaste en una pasarela internacional? Fue totalmente una locura. No me lo creía. Prácticamente nada es seguro hasta que estás ahí. Incluso hasta en el mismo desfile te pueden sacar. Cuando terminé el desfile casi lloro. También fue mi primera vez viajando [fuera de República Dominicana]. Una experiencia inolvidable. ¿Cómo te sientes con tanto éxito? Es muy fascinante porque no todas las jóvenes a esta edad tienen estas oportunidades. Realmente me siento muy afortunada y agradecida con Dios y con mi familia por todo el apoyo que me han dado. ¿Tienes algún otro interés además del modelaje? Me interesa un poco el área de los negocios, pero ahora mismo el modelaje es una fuerte pasión que tengo y me gustaría seguir perfeccionando y mejorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuáles son esas marcas con las que no has trabajado y que te gustaría hacerlo? Definitivamente Moschino y Versace. Moschino porque es un show totalmente diferente. Los diseños son superlocos y eso me gusta. Me gusta ver esa diferencia y esa creatividad. Versace también porque es una marca muy importante y sus diseños siempre me han gustado. ¿Qué le aconsejarías a las jovencitas que quieren seguir tus pasos? [Que] con esfuerzo y dedicación todo lo pueden lograr. Que no se limiten. Muchas personas les pueden decir que no, pero si se les cierra una puerta, se les pueden abrir diez más. Realmente solo tienen que poner de su empeño.

