Ella es Esmerileydi Ramírez, una de las modelos dominicanas más hot del momento Con apenas 19 años, la joven ya ha desfilado en pasarelas de algunas de las marcas más importantes del mundo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los últimos años hemos sido testigos del boom de supermodelos provenientes de la República Dominicana. En sí, este país caribeño se ha convertido en uno de los principales exportadores de modelos de pasarela al mundo. Entre ellas está Esmerileydi Ramírez, quien posó con tres otras modelos dominicanas para el lente de PEOPLE EN ESPAÑOL en diciembre del 2019 en la majestuosa zona colonial de la capital dominicana. Todas están triunfando en tierras extranjeras y compartieron su camino al éxito. Esmerileydi cuéntanos cómo entraste al mundo del modelaje. Mi jefe todos los años hace un casting. Fui con una amiga. Realmente ella me insistió para que fuera. No sabía nada de modelaje. A mí no me gustaba para nada. Pero mi amiga me insistió, entonces dije: 'Bueno vamos a ir'. Ella no pasó [el casting] y yo sí entré a la agencia. Desde ahí empezó todo. ¿Cómo fue el proceso de convertirte en una supermodel? Entré a la agencia en mayo del 2018 y ya en febrero del 2019 estaba fuera del país. Imagínate una persona que no sabía nada del mundo del modelaje y obtener una firma tan rápido. Porque hay chicas que se pasan años en la agencia y no las firman. ¿Con qué marca fue tu primer desfile? Fue con Mugler. Estaba muy nerviosa. Mi familia y todos estaban esperando que debutara para poner fotos mías. Fue supertemprano. El horario aquí [en República Dominicana] es diferente, entonces cuando yo hice la pasarela todavía mi familia no se había despertado. Cuando ellos se despertaron vieron las fotos. Fue un escándalo. ¿Qué es lo que te hace diferente a las demás? Soy un poquito más alta; eso me hace sobresalir. A veces también el pelo porque por lo general allá encuentras modelos europeas que tienen el cabello lacio y es diferente a una latina que tiene el pelo crespo como yo. Eso resalta, al igual que mi color de piel y mi sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Sabías que podías llegar a ser modelo y desfilar para marcas tan importantes? No me consideraba linda. Para mí, yo era fea porque era muy alta. En la escuela, en la iglesia, en todos los lugares siempre era la más alta del grupo, y era incómodo. También era superdelgada. Luego entré a la agencia y ahí aprendes a quererte y te encuentras chicas de tu tamaño. Entonces dices: 'Llegué a mi mundo'. Te sientes bien, aprendes a quererte. Llegas a otros países y las personas te ven tan linda, y te dicen: 'Me encantaría tener tu pelo, qué lindo color de piel'. Entonces ahí piensas y ¿por qué yo no me quiero? Hay personas a las que les gustaría ser yo. Ahí empiezas a pensar diferente y te dices: ‘Soy linda, soy muy linda’. ¿Cómo te ves en diez años? Me veo con una carrera universitaria. Quiero que me conozcan más personas y desfilar para más marcas importantes. Tener ya una carrera establecida. Me encantaría desfilar para Chanel. Me encantan los shows, la ropa, todo.

