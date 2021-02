Close

Así luce la nueva colección de piezas tejidas de Ella Emhoff la hijastra de Kamala Harris La joven diseña piezas muy originales que ahora todas quieren llevar Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su aparición en la más reciente toma de posesión, Ella Emhoff se ha convertido en toda una sensación, no solo por el hecho de que es la hijastra de Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, sino también por el fabuloso atuendo que llevó el día de la ceremonia, uno que la hizo sobresalir entre los presentes. Desde ese entonces la vida de la joven ha cambiado drásticamente. Días después de cautivar al mundo durante tan importante evento, Emhoff firmó un contrato con la prestigiosa agencia IMG Models, por lo que es muy posible que pronto la veamos en alguna pasarela o como la imagen de alguna marca. Ahora bien, mucho antes de saltar a la fama y verse asediada por la prensa, la joven dedicaba parte de su tiempo a diseñar y tejer originales piezas. De hecho, en su perfil de Instagram se tiene una página web en la que en un futuro cercano planea vender sus creaciones. Pero mientras eso sucede, Emhoff acaba de anunciar que pondrá a la venta algunas de sus piezas. "Emocionada de finalmente mostrarles mi bolsa de Tweety y este vestido. [Ambos] estarán disponibles muy pronto en un centro comercial cerca de ti", escribió la diseñadora junto a dos fotos de sus creaciones que publicó en su cuenta de Instagram. "Vienen más bolsas y vestidos". Según sus historias, algunas de estas piezas estarán disponibles muy pronto en la página letsgotothemall.xyx una tienda virtual que ofrece piezas únicas de diseñadores emergentes. Al parecer la joven tendrá su propio en el que podrá exponer y vender sus originales creaciones. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además de bolsas y vestidos, Emhoff también confecciona pantalones, bikinis, sombreros y jackets, entre otras cosas, todas tejidas. ¿Será que en algún momento veremos a la vicepresidenta con alguna pieza o accesorio hecho por su hijastra?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Así luce la nueva colección de piezas tejidas de Ella Emhoff la hijastra de Kamala Harris

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.