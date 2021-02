Close

La hijastra de Kamala Harris debuta como modelo de pasarela Ella Emhoff lució tres looks durante la presentación de la marca Proenza Schouler Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su aparición en la más reciente toma de posesión, Ella Emhoff se ha convertido en toda una sensación, no solo por el hecho de que es la hijastra de Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, sino también por el fabuloso atuendo que llevó el día de la ceremonia, uno que la hizo sobresalir entre los presentes. Desde ese entonces la vida de la joven ha cambiado drásticamente. Emhoff, quien antes de saltar a la fama diseñaba y confeccionaba piezas tejidas, lanzó una pequeña colección y además, firmó un contrato con la prestigiosa agencia IMG Models, la misma que representa a modelos como Gigi y Bella Hadid. Ahora, su alianza con una de las agencias de modelos más importantes, ya va dando frutos. La joven acaba de debutar como modelo de pasarela en el desfile de la prestigiosa marca Proenza Schouler, la cual presentó su nueva colección de otoño 2021 durante la Semana de la moda en Nueva York. "Gracias Proenza Schouler", escribió la joven junto a un video del desfile que publicó en las historias de su cuenta de Instagram. Emhoff, quien compartió la pasarela con veteranas modelos como Lineisy Montero y Achenrin, modeló tres elegantes looks. El primero fue un conjunto gris de pantalones palazzos y chaqueta larga. En su segunda aparición llevaba un top estampado y un fabuloso abrigo negro de cuero, mientras que su tercer look consistió en un conjunto negro de pantalón y chaqueta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más cool es que la joven llevó su pelo corto y rizado como acostumbra y también sus anteojos. Y tenemos que confesar que, para ser su primer desfile de moda, Emhoff camina como toda una modelo profesional. ¡Bravo!

Close Share options

Close Close Login

Close View image La hijastra de Kamala Harris debuta como modelo de pasarela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.