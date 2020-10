Close

¿Quieres practicar Yoga facial junto a Elizabeth Gutiérrez? Únete a nuestra sesión de yoga facial junto a la actriz Elizabeth Gutiérrez y la instructora Juliana Bravo para aprender a tonificar y rejuvenecer tu rostro. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si llegaste a este artículo utilizando con tu teléfono móvil el SmartCode que aparece en mi columna #tipsdekika ¡bienvenida!. Esta rutina de yoga es la locura en materia de rejuvenecimiento y tonificación facial. Aquí te contamos de qué se trata y te invitamos a ver la sesión que realizamos junto a la actriz Elizabeth Gutiérrez y la instructora Juliana Bravo. Image zoom People en Español Practica con nosotros algunos de los movimientos principales del yoga facial, que en los últimos meses ha revolucionado el mundo de la belleza. Si pones en práctica estos trucos efectivos para mejorar tu apariencia y que además puedes hacer desde casa fácilmente, empezarás a notar la diferencia en cuestión de cuatro meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así me sucedió personalmente y hoy puedo afirmar que conocer a la experta Juliana Bravo en estos tiempos de pandemia durante una sesión en vivo en su Instagram @facial_fitness1 ha sido mi mejor descubrimiento. Seguir su rutina me ha “cambiado la cara” y por eso vuelvo y te repito que el poder de lograr este cambio está literalmente en tus manos. “El yoga facial oxigena la piel, activa y tonifica los músculos y solo se necesita constancia para ver los resultados”, me explicó Juliana. “Es ideal para combatir la flacidez y el descolgamiento facial y como resultado tendrás una piel con mejor tono y líneas de expresión más difuminadas”. La misma instructora se sorprende ante su cambio como puedes evidenciar en estas fotos. Image zoom Cortesia Facial Fitness1 Juliana Bravo ¡Así es!. Hacer algunas de esas muecas que tanto dicen que nos hacen ver “feas” y repetirlas a diario como parte de una práctica constante, serán las armas principales para fortalecer los músculos del rostro y luchar contra el paso del tiempo. “Haz yoga facial todos los días durante 10 minutos y date un masaje facial acompañado de herramientas como la piedra “Guasha” tres veces por semana para un drenaje linfático”, recomienda Bravo. Entusiásmate! Te invito a seguir este tutorial sencillo que realizamos para nuestro Festival Virtual de People en Español. Quedarás fascinada con la rutina.

