Elizabeth Gutiérrez y su hija se ven como dos gotas de agua con este look invernal La actriz y presentadora de origen mexicano y Kailey, de 12 años, nos dejaron boquiabiertos con su increíble parecido y elegante estilo. ¡Míralas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez sigue dando cátedras de belleza, estilo y elegancia. En esta ocasión, la actriz de origen mexicano y su hija Kailey Levy causaron impacto en las redes sociales no solo con su increíble parecido, sino también por llevar un look similar. La actual copresentadora del programa Ojos de mujer y expareja del actor y galán cubano William Levy, publicó una fotografía en sus redes sociales sonriendo junto a la jovencita y su primogénito, Christopher Levy, de 16 años, expresando su amor por sus retoños. Gutiérrez y Kailey lucieron un suéter negro de cuello tortuga y una falda de animal print similar. La madre y modelo optó por combinar el look con unas maxi botas mientras que su hija llevó unas pantimedias negras que hacían juego con sus zapatillas. "Me pregunto si saben cuánto los amo @christopherlevy @kaileylevy19", fue el mensaje que la protagonista de exitosas producciones como El rostro de Analía y Amor comprado usó para acompañar el retrato familiar. El pasado 25 de diciembre, la artista de 43 años compartió otra imagen de sus retoños a quienes llamó sus "mejores regalos año tras año". Mientras que para fin de año, el joven deportista publicó en su Instagram una foto de la familia completa y enviando bendiciones a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que luego de que la pareja anunciara su separación en enero del año pasado, ambos han sido fotografiados juntos y derrochando felicidad en numerosas ocasiones.

