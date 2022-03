¡Elizabeth Gutiérrez se hace tendencia con este minúsculo bikinazo de soltera! Con la primavera a la vuelta de la esquina, la bella modelo, empresaria y actriz se mostró en traje de baño y paralizó las redes con su escultural figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de su talento indiscutible, Elizabeth Gutiérrez derrocha belleza a raudales. Da igual lo que haga y el modelito que luzca, siempre lo hace con clase, gusto y, por qué no decirlo, con mucha sensualidad. Quizás por eso, bikinazo que publica, bikinazo que se hace trending topic en las redes sociales. En este caso no es para menos. El perfil de Instagram de la actriz y empresaria amaneció este miércoles con unas imágenes que cortan la respiración. La también colaboradora del programa Ojos de mujer, lució un diminuto y sexy traje de baño que demuestra su cada vez más escultural figura y cuerpo trabajado en el gimnasio. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Como se suele decir en estos casos en clave de humor, las fotos y el video publicado en sus historias no son aptos para cardíacos. Si bien podría recurrirse a eso de que la soltería le sienta muy bien, lo cierto es que la feliz mamá de dos siempre ha lucido impresionante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su rutina prácticamente diaria en el gimnasio asesorada por una entrenadora y sus cuidados personales saltan poderosamente a la vista. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez A pesar de haber vivido recientemente una etapa complicada tras anunciarse su separación de William Levy y el posterior linchamiento a este a través de las redes por su conflicto con Jacky Bracamontes, Ely no ha cesado de sonreír, al menos de cara a su público querido. Tiene dos motivos poderosos: sus hijos Christopher y Kailey, quien cumplía años en estos días y recibía el más bellos de los mensajes de su mami. Este fue su tierna felicitación. "Eres exactamente como te había imaginado, feliz cumpleaños mi niña pequeña, mi tontorrona, ¡te amo tanto! ¡Me haces reír tanto! Espero hacerte tan feliz y orgullosa como lo estoy yo de ti. Que todos tus sueños se hagan realidad ¡y que yo esté a tu lado para celebrarte y admirarte! Te amo mi vida", le escribió emocionada. Ser mamá es el mejor papel de su vida y el trabajo que más ama.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Elizabeth Gutiérrez se hace tendencia con este minúsculo bikinazo de soltera!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.