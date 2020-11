Close

Elizabeth Gutiérrez sorprende con su bikinazo más sexy y monumental hasta la fecha! En vísperas del Día de Acción de Gracias, la actriz cautivó a sus seguidores con un posado playero en el que presume su cuerpazo en plena forma ¡y luce mejor que nunca! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Wow! Esa es la primera palabra que viene a la mente al ver la más reciente imagen de Elizabeth Gutiérrez. La actriz compartió su día de playa junto a su hija Kailey y la imagen causó sensación, como no podría ser de otra manera. La feliz mamá siempre ha lucido espléndida pero con el paso del tiempo se ve aún más en forma y sexy si cabe. Las imágenes a la orilla del mar hablan por sí solas, unas fotos que no han tardado en tener reacciones de lo más positivas de sus fans de toda la vida que han quedado prendados. Además de su figura de infarto, su sonrisa también ha encandilado a todos, especialmente después del sufrimiento que pasó toda la familia tras el accidente de su hijo Christopher hace un mes. Esta madraza ha vivido entregada a los cuidados de su pequeño durante todo este tiempo de recuperación en el que se ha mantenido alejada de las redes sociales. Esta salida es la primera que hace pública y ha ido acompañada de una palabra que lo dice todo: "Gracias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un agradecimiento que tiene mucho que ver con todo lo bonito que tiene en su vida y, sobre todo, que su adolescente haya salido sano y salvo del fatídico accidente con un cochecito de golf. Con esa pesadilla ya atrás, Ely celebra la vida más que nunca rodeada de sus amores y feliz en su propia piel. A sus 41 años es como el buen vino, se ve mejor y mejor. "Superfemenina", "Reina de reinas", "Danos la fórmula para parecer tan joven", "Espectacularmente bella", "Fuego", escribieron sus fans enamorados. ¿Su fórmula? Como ella ha revelado en más de una ocasión, no hay mejor tip de belleza que ser feliz y disfrutar de la familia. Estar bien por dentro se refleja por fuera y Elizabeth es el ejemplo de ello.

