¡Puro fuego! Elizabeth Gutiérrez presume trasero con un ajustadísimo vestido azul La actriz encendió las redes enfundada en un sexy vestido con estampado de serpiente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen que los ojos son el espejo del alma y si miramos fijamente a Elizabeth Gutiérrez, uno puede apreciar que está en uno de sus mejores momentos. Si bien la ruptura con el actor William Levy a comienzos de años sorprendía a muchos, tras casi 20 años juntos y con dos hijos en común, la actriz ha renacido de sus cenizas cual ave fénix y se muestra con las plumas bien renovadas. Para empezar, la mamá de Christopher y Kailey ha retomado su carrera frente a las cámaras. Después de casi 5 años alejada de los reflectores, Gutiérrez se encuentra emocionada filmando en Miami la segunda temporada del show de actualidad Ojos de mujer de E! Latin America junto a Erika de la Vega, Carla Medina y Chiky Bombom. Además, la conductora, quien en abril festejó su 43 cumpleaños por todo lo alto, puede presumir de tener una de las mejores figuras del mundo del espectáculo. Ya sea en bikini, ropa deportiva o sensuales conjuntos que dejan al aire sus abdominales, Ely levanta suspiros allá donde va y también en las redes sociales. Precisamente las últimas publicaciones de la ocupada artista ha dejado Instagram temblando y no es para menos. Gutiérrez modela un vestido largo de color azul y con estampado de serpiente en tonos beige de Ramona LaRue by Arianne Brown, súper ajustado y con grandes aberturas en la falda que le sienta como un guante y que combinó con botines blancos de tacón. Con un simple corazoncito azul y compartiendo "me encanta este vestido", además de posar en varias fotografías, también publicó un video que muestra la prenda en acción y ¡ahí sí que sus seguidores se volvieron locos! Al darse la vuelta, todos pudimos apreciar cómo esta pieza resalta sus tonificados glúteos mientras agita su melena de leona. Aunque no llega a ser uno de los nuevos naked dress tan de moda entre las celebridades, -vestidos con estampados anatómicos que crean la ilusión de que el cuerpo está desnudo-, el print juega a favor de la modelo con un efecto de mayor volumen en la zona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con cientos de comentarios alabándola "toda una reina", "ahora sí se puso buena, le asentó la soltería", "nada más sexy que una mujer en su elemento". "Eres la más bonita", "Toda una diosa", solo nos queda preguntarnos si Levy, quien está en España rodando Montecristo, habrá visto lo espectacular que luce su ex.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Puro fuego! Elizabeth Gutiérrez presume trasero con un ajustadísimo vestido azul

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.