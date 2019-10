Elizabeth Gutiérrez se roba todas las miradas con su look más sexy y atrevido hasta el momento Mientras William Levy conquista Nueva York en el Festival People en Español, su chica arrasa en las redes con su look más sensual y provocador. ¡Qué cuerpazo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes están que arden y no es para menos. La nueva publicación de Elizabeth Gutiérrez ha elevado la temperatura al máximo por el nivel de sensualidad de la fotografía. La mujer de William Levy compartía uno de sus looks más atrevidos que deja al descubierto su figura cada vez más sexy y en forma. Mientras el cubano está de visita en Nueva York como invitado especial de nuestro Festival People en Español, la mamá de sus dos hijos se ha quedado en Miami trabajando en su nuevo proyecto que tiene que ver con la línea de ropa de Claudia Zuleta. Precisamente de esa colección iba vestida la modelo y empresaria. Un look de falda con tela de jeans entreabierta por delante y un mini top que deja al descubierto su perfecto abdomen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Bésame bajo la luz de miles de estrelals”, escribía romántica en esta foto. Ely está preciosa, sólo hay que verla. No es de extrañar que William siga bebiendo los vientos por ella. Él tampoco se queda atrás y durante este domingo ha despertado los suspiros de su aluvión de fans en la ciudad de los rascacielos donde le esperaban con los brazos abiertos. Cariñoso y sonriente se ha entregado a ellos con el encanto y la simpatía que le caracterizan. Juntos han formado una familia de ensueño con sus hijos Kailey y Christopher, cada día más guapos y grandotes. Felicidades a los dos por sus logros en lo personal y lo profesional. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Elizabeth Gutiérrez se roba todas las miradas con su look más sexy y atrevido hasta el momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.