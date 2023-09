La cirugía estética de la que Elizabeth Gutiérrez se arrepiente: "Ojalá alguien me hubiera dicho: 'Ely, no necesitas eso'" La actriz y modelo piensa volver a quirófano algún día para revertir la operación estética que se hizo hace años y "regresar a ser yo, la que fui". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez aboga por la belleza natural en todas sus formas. Sin embargo, reconoce que cuando era más joven, debido a la inexperiencia de la edad, escuchaba más las opiniones externas que las suyas propias. Eso, sumado a la moda de la imagen, la hizo pasar por quirófano para hacerse una operación de la que hoy en día se arrepiente. Y no solo eso, de la le gustaría poder dar marcha atrás para recuperar la imagen de la mujer que era. Así lo explicó a su programa Ojos de mujer, que se estrena este jueves, a las 11:00 PM, en E! Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez "Yo me sentía realizada, me sentía mujer, como que 'ahora sí que me puedo poner todas estas blusas y se me van a ver menor", recuerda de cuando se operó el pecho siendo más jovencita. Un paso que, actualmente, no ve con los mismos ojos. "Hoy en día digo, no, me las quiero quitar. Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho: 'Ely, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para verte más mujer, no lo necesitas", explicó con total sinceridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal es así que está dispuesta a volver a pasar por quirófano para dar se paso. "Hoy en día me las quisiera quitar para regresar a ser yo, la que siempre fui", dijo con la seguridad y madurez que dan los años. Lo más importante ahora para ella, es transmitirle esa misma seguridad a su hija, para que abrace su cuerpo tal cual es y con absoluta naturalidad. "Trato de inculcarle eso a mi hija, nos dejamos llevar por las modas, en ese momento cuando me las hice era el boom de todo el mundo hacérselo. Hoy en día estamos aceptando más la naturalidad de cada ser humano, aceptándonos más, y eso es lo que le quiero implementar a mi hija. Ahorita puedes pensar que las quieres más grandes, pero en 10 años vas a decir 'no, ¿por qué me hice esto?'", concluyó.

