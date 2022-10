El look del día - octubre 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Elizabeth Gutierrez Credit: Instagram/Elizabeth Guetierrez Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Sofía Castro, Elizabeth Gutiérrez y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora combinó su hermoso vestido estampado con botas a la rodilla. Un look perfecto para el otoño. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Bárbara de Regil Barbara de regil Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz llegó a la presentación de la novela Cabo con este interesante y original look plateado que dejaba ver sus tonificadas piernas. 2 de 9 Ver Todo Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutierrez Credit: Instagram/Elizabeth Guetierrez La actriz y presentadora mostró su increíble figura con este ceñido vestido fucsia strapless . 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Frazer Harrison/Getty Images Para cumplir con una cita en la corte de Santa Ana, California, la rapera optó por este clásico vestido negro de cuello alto, que complementó con un bolso plateado de Chanel. 4 de 9 Ver Todo Sofía Castro Sofia Castro Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana acaparó miradas al llegar a un evento con este minivestido negro tipo esmoquin, combinado con botas plateadas por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Hermosa lució la presentadora dominicana con este vestido naranja de manga larga con vuelos y cutouts. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Muy cool lució la presentadora con este minivestido negro con plumas, que combinó con un blazer cropped y botas por encima de la rodilla. 7 de 9 Ver Todo Camila Pérez Camila Perez Credit: John Parra/Getty Images La protagonista de la serie Acapulco, llegó a Despierta América (Univisión), ataviada con este look de minifalda blanca top en forma de flor con cuello halter. 8 de 9 Ver Todo Rebecca Jones Rebeca Jones Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La legendaria actriz llegó a un evento en la Ciudad de México con este atuendo de pantalón negro, suéter del mismo color y zapatos fucsia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

