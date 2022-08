El look del día - agosto 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Elizabeth Gutierrez Credit: Instagram/Elizabeth Gutiérrez Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Eva Longoria, Elizabeth Gutiérrez y Roselyn Sánchez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: 2022 Mega/The Grosby Group La actriz colombiana disfrutó de un almuerzo en familia, en Miami, con este look de palazzos con estampado tropical y top strapless. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Roselyn Sánchez Roselyn Sanchez Credit: 2022 Backgrid/The Grosby La actriz salió a cenar con su esposo y para la ocasión eligió este veraniego vestido negro a rayas de un solo hombro. 2 de 9 Ver Todo Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutierrez Credit: Instagram/Elizabeth Gutiérrez La actriz se fue de viaje con sus hijos y la vimos luciendo hermosa con este vestido blanco con falda en A, que complementó con alpargatas atadas al tobillo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Este ceñido minivestido strapless dejó ver la empresaria ya recuperó su increíble figura. 4 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan Con este fresco y cómodo minivestido blanco, chancletas, un minibolso de Fendi y una sombrero tipo fedora, la flaca disfrutó de las calles de Madrid. 5 de 9 Ver Todo Julianne Moore Julianne Moore Credit: Jared Siskin/Getty Images for Live Rocket) Para asistir a una velada, en Nueva York, la talentosa actriz optó por este vestido negro con vuelos y delicadas transparencias. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Este pasado fin de semana, la presentadora fungió como dama de la boda de una de sus primas con este hermoso traje rosado de un solo hombro. 7 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la actriz y empresaria luciendo superchic y fabulosa con este conjunto rosado de pantalón corto y chaqueta, que combinó con un top blanco y una cola de caballo. 8 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Instagram/Programa Hoy La legendaria actriz mexicana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), ataviada con este elegante vestido estampado que combinó con llamativos zapatos negros de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 8, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.