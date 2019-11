Elizabeth Gutiérrez, Jacqueline Bracamontes y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Lili Estefan y Elsa Pataki son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Elizabeth Gutiérrez Image zoom Mezcalent La actriz lució regia con este vestido dorado que dejaba ver su increíble figura. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jacqueline Bracamontes Image zoom Mezcalent Nos encantó este femenino vestido amarillo de manga larga con vuelos que portó la actriz y presentadora mexicana. 2 de 10 Applications Ver Todo Lili Estefan Image zoom Mezcalent La flaca llevó este look de minivestido negro con detalles de encaje, y botines, para ir a una velada en Miami. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Elsa Pataki Image zoom Don Arnold/WireImage Superchic lució la actriz con este minivestido colorblock de Louis Vuitton. 4 de 10 Applications Ver Todo Michelle Galván Image zoom Instagram/Michelle Galván La periodista lució regia con este coqueto minivestido plateado de manga larga con vuelos, que combinó con zapatos rojos de punta, para recibir un reconocimiento en la Ciudad de México. 5 de 10 Applications Ver Todo Rashel Díaz Image zoom Instagram/Rashel Díaz La presentadora optó por este look clásico de pantalón negro, blusa del mismo color de seda y zapatos rojos de punta, para la más reciente transmisión de Un nuevo día (Telemundo). 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lupita Jones Image zoom Mezcalent La legendaria modelo mexicana mostró su esbelta figura con este ceñido vestido estampado que eligió para ir a una velada en la capital mexicana. 7 de 10 Applications Ver Todo Naomi Campbell Image zoom Gareth Cattermole/Getty Images) Vimos a la modelo en un evento en Londres ataviada con este look de jeans cropped, top negro y sandalias plateadas de plataforma. 8 de 10 Applications Ver Todo Dulce Image zoom Mezcalent La legendaria cantante mexicana lució increíble con este ceñido vestido blanco de manga larga que mostraba su envidiable figura. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

