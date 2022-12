Moda, solidaridad y famosos: la noche de Miami se llena de glamour con el desfile de Rosita Hurtado Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Mezcalent Lili Estefan, Elizabeth Gutiérrez o Karina Banda son algunas de las famosas que no se perdieron la Gala de Ángeles. Un evento que recauda fondos para la Latin Angels Foundation de Rosita Hurtado y los niños en Bolivia y en el que Lina Luaces fue protagonista. Empezar galería Muestra de gala Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Cortesía Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, fue la encargada de abrir y cerrar el desfile acompañando a la diseñadora Rosita Hurtado en el saludo final. La colección, bautizada Freedom, presentó trajes de cóctel y gala donde los brillos y los tejidos vaporosos fueron los protagonistas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Capas Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Cortesía Ls modelos se enfundaron en sensuales vestidos decorados con cristales y con un bonito efecto trampantojo. Las capas satinadas como esta con grandes lazos en las mangas, fueron uno de los accesorios estrella, creando un movimiento glamoroso al caminar. 2 de 9 Ver Todo Pantalón elegante Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Cortesía Los conjuntos de dos piezas también tuvieron cabida en el show, con trajes sastre decorados con lentejuelas, encajes o este delicado set de pantalón y casaca, confeccionado en gasa, con adornos de plumas y detalles dorados. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Siluetas femeninas Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Las grandes aberturas en las faldas, los escotes profundos y las siluetas ajustadas fueron algunas de las características que se repitieron en los trajes de la colección. Nos encantaron los volantes de tul en el bajo de este vestido. 4 de 9 Ver Todo Paleta glam Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Cortesía El blanco, el crema, los colores champagne y las pinceladas metálicas en oro y plata llenaron de glamour la pasarela en esta noche de arte, moda y solidaridad. De nuevo una capa, en este caso con hombros estructurados, mangas y broche joya fue la guinda del pastel en este conjunto. 5 de 9 Ver Todo Espíritu festivo Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Cortesía Los diseños que presentó la boliviana son perfectos para las ocasiones más especiales. Este cuerpo transparente cubierto por brocado dorado y falda de orlanes seguro se roba todas las miradas en cualquier evento. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elizabeth Gutiérrez Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Mezcalent Así de sensual posó la actriz mexicana con este ceñido traje con escote en la espalda y recubierto de pequeños flecos metálicos de color plateado. 7 de 9 Ver Todo Lili Estefan y Lina Luaces Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Mezcalent La hija pequeña de la conductora cubana está pisando fuerte en el mundo de la moda y fue una de las protagonistas del desfile. En la alfombra posó con un diseño rojo de intrincados detalles junto a su mamá. Estefan vistió un traje de un tono azul muy favorecedor con escote profundo y brillos. 8 de 9 Ver Todo Carlos Ponce y Karina Banda Desfile benéfico Rosita Hurtado Lina Luaces Elisabeth Gutierrez Credit: Mezcalent Los tórtolos no quisieron perderse el desfile benéfico y asistieron con looks coordinados en negro. Él con traje color grafito y camiseta, ella con un elegante vestido con el escote decorado con plumas y abertura en la falda. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

