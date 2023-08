¡Elizabeth Gutiérrez hace explotar las redes con sexy bikinazo en la mejor compañía! La conductora compartió unas imágenes disfrutando de la playa y la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido un verano intenso para Elizabeth Gutiérrez pero, sobre todo, feliz junto a sus hijos Christopher y Kailey Levy, a quienes siempre presume enamorada. Ellos son sus verdaderos amores, más allá de todo. Precisamente esta semana mostraba unas tiernas imágenes de ellos en la playa y junto a su familia, su bálsamo de paz y la mejor fuente de energía. La copresentadora de Ojos de mujer, programa en el que ha abierto su corazón, se dejó ver de lo más sonriente con los suyos y volvió a hacer explotar las redes con un bikinazo amarillo. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez exprime el verano | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez "Las amo mis chicas", escribió junto a una instantánea que es la pura imagen de la felicidad. En un grupo de mujeres, Ely reía a carcajadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las polémicas y especulaciones sobre lo que haya podido pasar en su relación con William Levy, Elizabeth parece haber pasado página y estar centrada en su vida, su trabajo y sus proyectos. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez En lo laboral, la nueva temporada de Ojos de mujer en E! Latino está siendo un verdadero éxito que celebra junto a sus compañeras de show, mujeres fuertes y decididas a dar lo mejor de sí ante cualquier reto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Elizabeth Gutiérrez hace explotar las redes con sexy bikinazo en la mejor compañía!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.