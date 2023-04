El look del día - abril 25, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Elizabeth Gutierrez PINK Credit: Elizabeth Gutierrez Instagram Aylín Mujica, Galilea Montijo y Elizabeth Gutiérrez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Aylín Mujica Aylin Mujica LCDF Credit: Aylin Mujica INSTAGRAM En la gala final de La casa de lo famosos, la exconcursante lo dio todo con este festivo traje de Gustavo Mata con dramáticas mangas verde pistacho y cuerpo transparente con bordados de pedrería brillante que emparejó con grandes aretes y sandalias doradas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo MEX Credit: Galilea Montijo INSTAGRAM La conductora mexicana sacó su lado más salvaje y presumió silueta con este vestido de estampado de serpiente en tonos morados, con una gran abertura en el costado, el escote y la falda de LatinGal Boutique. Con la melena suelta, eligió unas bonitas sandalias rosadas estilo gladiador. 2 de 8 Ver Todo Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutierrez PINK Credit: Elizabeth Gutierrez Instagram Para el regreso del programa Ojos de mujer, la actriz y conductora, con ayuda de la estilista Claudia Zuleta, optó por este pantalón satinado de tiro alto de color rosado y un top en un tono más intenso con apliques 3D, que lució con grandes aretes y sandalias doradas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kate del Castillo Kate del Castillo Book Fair LA Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana asistió a un festival de libros en Los Ángeles con este diseño negro con aberturas en los costados y largura midi. Sandalias de tacón y plataforma y alegres lentes de sol completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Rihanna Rihana RED Credit: Backgrid/The Grosby Group En lo que parece la recta final de su embarazo, la cantante salió a cenar con su pareja ASAP Rocky con un minivestido ajustado de cuello alto en color rojo brillante, pantalones acampanados del mismo color. Completó su atuendo con una cartera Gucci, sandalias de tacón y un collar de plata de Messika. 5 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian GREY Credit: Stefanie Keenan/ Getty Images for Daily Front Row Vimos a la empresaria apoyando a su amigo, el estilista Chris Appleton, en los premios Daily Front Row Fashion Awards, con este conjunto de Rick Owens formado por un top bandeau y una falda recta de color gris piedra, que conjuntó con un gran collar vintage de John Galliano para Dior y sandalias de Rene Caovilla. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandria Ambrosio Alessandra Ambrosio WHITE Credit: Steve Granitz/Film Magic Muy sensual, la modelo posó en la misma alfombra con este vestido camisero con mangas extrañaras, abertura en la falda, cintura drapeada y cola plisada de la firma Monot que combinó con varias gargantillas brillantes y sandalias plateadas. 7 de 8 Ver Todo Jessica Chastain Chastain GALA Credit: Nina Westervelt/Variety via Getty Images La actriz deslumbró con este precioso vestido alta costura de Zuhair Murad con escote profundo y falda princesa semitransparente, bordado con evocadores motivos en vivos colores, pedrería y lentejuelas, en la gala de los premios Chaplin. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

