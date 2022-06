¿Quieres eliminar tus estrías? El secreto involucra un tatuaje invisible El Dr. Campos nos cuenta cómo trabaja este camuflaje innovador Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El subir de peso o perderlo provoca la aparición de estrías; aquellas líneas que obstruyen la belleza de la piel. Por su aparición y característica, las estrías son motivo de preocupación, sobre todoen las mujeres; es por ello que muchas comienzan la búsqueda de tratamientos o técnicas que les ayude a ocultarlas. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó de la técnica de camuflaje con tatuaje, una de las tendencias más popular para desaparecer las estrías. ¿En qué consiste? El camuflaje de estrías es una técnica de pigmentación innovadora que maneja el color de la estría haciendo que adquieran un tono muy similar al de tu piel, mejorando la coloración y visibilidad de las estrías. Se usa para cubrir estrías, cicatrices, manchas y casi cualquier imperfección en la piel en cualquier área del cuerpo. ¿Cómo se aplica? Para iniciar el tratamiento, el especialista realiza una valoración del tipo de piel y tono que presenta cada paciente. Se aplica un pigmento neutro y después el del color seleccionado que más se acerca a su tono natural. Después de ello se trabaja en insertar en la epidermis del paciente con el uso de unas agujas sumamente finas el color elegido para camuflar este tipo de marcas. Se utilizan biopigmentos compatibles con el organismo. Es muy importante que los pigmentos sean de la máxima calidad para asegurar una perfecta fijación. Piensa en esta técnica, como si se tratara de un maquillaje, pero en este sentido el resultado es fijo y permanente. Para lograr excelentes resultados se necesitan cuidados especiales recomendados por el especialista después de su aplicación. Es indispensable la hidratación, así como seguir las instrucciones del especialista. El tratamiento no cambia la textura del tejido, solamente el color de este, viéndose así la piel pareja y sin marcas. En promedio, una sesión dura de una a dos horas, pero este tiempo puede ser mayor o menor dependiendo de la zona y la cantidad de estrías a cubrir. ¿Es doloroso? Eso depende del área, pero siempre se aplica un anestésico tópico para adormecer la zona a fin de que el tratamiento sea cómodo. La mayoría de los clientes informan que es indoloro, algunos han comentado que "realmente hace cosquillas", "se siente como un rasguño suave" o "no se siente como un tatuaje". ¿Cuánto duran los resultados? Generalmente se necesita una sola sesión. En caso de resultados inconsistentes, pueden hacerse retoques hasta lograr el tono deseado. Los resultados son visibles inmediatamente y continúan mejorando durante varios meses después del tratamiento. ¿Quién es el paciente ideal? Cualquier persona cuyas estrías tengan una apariencia blanca o un alto contraste con su color de piel natural es apta para realizarse el camuflaje de estrías. Pacientes con problemas en la piel, con tendencias a crear queloides, a hiperpigmentar o que sus estrías sean profundas requieren de una valoración previa con un especialista que decidirá si es posible realizarlo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cuál es su costo? El precio del camuflaje de estrías oscila entre $500 a $800 dependiendo de cuán extensa es el área a tratar. Una última recomendación… Por ser un tatuaje personalizado para cubrir este tipo de imperfección, los resultados son realmente fantásticos. No se elimina la estría como tal, sino que se crea una ilusión óptica que evita que se noten. Y por supuesto, no es un procedimiento que cualquiera puede llevar a cabo ya que no es el mismo que se utiliza para los tatuajes tradicionales. Esta técnica únicamente se debe llevar a cabo con especialistas en tatuaje de estrías.

