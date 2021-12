Combate las ojeras con el último tratamiento estético ¿Qué es la carboxiterapia? El Dr. Campos nos explica Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos de nosotros nos hemos visto con ojeras o expresión de cansados después de una noche de insomnio, pero algunas personas tienen ojeras por motivos genéticos y necesitan recurrir a métodos como la carboxiterapia para poder reducir el efecto de estas manchas. Este tratamiento, también utilizado para eliminar estrías y celulitis, nos ayuda a eliminar esos círculos oscuros de nuestros ojos. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo acerca de esta nueva tendencia estética. ¿En qué consiste la carboxiterapia? La carboxiterapia es una técnica basada en la inyección subcutánea de dióxido de carbono que mejora la circulación de sangre y la oxigenación en el área. Estas inyecciones dilatan los vasos sanguíneos y estimulan un mayor flujo sanguíneo. Una de sus ventajas es que su aplicación dura entre cinco a diez minutos, por lo que el paciente puede regresar a su rutina diaria de inmediato. ¿Qué se puede esperar durante el procedimiento? El procedimiento comenzará desinfectado el área y luego se procede a inyectar con una aguja muy fina en la zona de las ojeras. Al inyectarse el gas se extenderá, de esta forma con una rápida aplicación se cubre la mayor parte de la zona del tratamiento. Las pequeñas cantidades de dióxido de carbono que se inyectan funcionan a baja presión para ser seguras para el cuerpo. Cuando la zona tratada recibe más oxígeno, se estimula la creación de colágeno y se favorece el rápido drenaje de toxinas en la zona, resultando en una piel más sana y rozagante. ¿Cuándo se ven los resultados? Para pacientes con ojeras fuertes, se recomienda realizar hasta ocho o más sesiones para obtener resultados notables y duraderos. Las personas con ojeras menos intensas pueden optar por realizar entre tres y cinco sesiones, según la situación, y teniendo en cuenta que se necesita una pausa de siete días entre cada sesión. ¿Es doloroso? Los pacientes afirman que no hay dolor involucrado en el tratamiento. Sin embargo, hay una sensación extraña, descrita por muchos como una sensación de hormigueo, en el área donde se realizan las inyecciones, pero solo durará unos segundos. ¿Quién es el candidato ideal? El tratamiento está diseñado para personas que tienen ojeras significativas. Las ojeras se forman mucho más fuertes en personas con piel fina, congestionando los vasos sanguíneos y provocando una mala circulación sanguínea en el área. Debido a este mal suministro de sangre, la piel muestra una mancha oscura causada por sangre que no contiene oxígeno. ¿Posee algún riesgo? Aunque este tratamiento no tiene aun aprobación por la FDA, se viene utilizando por décadas en Europa. Salvo muy pocos casos, su aplicación puede provocar un pequeño enrojecimiento o hematoma que desaparecerá rápidamente. No se recomienda durante el embarazo o la lactancia, así como en pacientes con ciertas condiciones del corazón con tendencias a alergias en la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto cuesta? Este tratamiento puede costar entre $60 a $100 dólares según el proveedor. Ten en cuenta que generalmente se requieren de cuatro a seis tratamientos promedios antes de ver resultados. Una última recomendación… La carboxiterapia es una novedosa alternativa para combatir las ojeras. Es necesario recordar que no está recomendada en pacientes con problemas cardíacos, con reacciones alérgicas en la piel, embarazadas e hipertensos. Debes acudir a un especialista certificado con experiencia para que tu tratamiento sea exitoso y tu mirada vuelva a iluminarse.

