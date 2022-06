¿Buscas eliminar manchas en la piel? Tienes que conocer la estimulación nano-pulso El Dr. Campos nos cuenta cómo trabaja esta técnica que quita estas lesiones de la piel para siempre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mayoría de las manchas, lesiones y textura irregular de la piel están formadas de una acumulación de células, la cual puede ser difícil de tratar. Es hora de conocer la estimulación con nano-pulsos, un nuevo e innovador procedimiento que puede marcar una diferencia en cómo se han tratado este tipo de lesiones de la piel. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, no los contó todo. ¿Qué es el sistema con estimulación nano-pulso? Esta tecnología consiste en una plataforma multi aplicación diseñada para abordar una amplia gama de afectaciones de la piel, en particular la eliminación de lesiones benignas impulsada por nano pulsos. Trata eficazmente las verrugas, la hiperplasia sebácea (agrandamiento de las glándulas sebáceas en la piel) y los crecimientos benignos de la piel llamados dermatofibromas. El tratamiento de verrugas con esta nueva tecnología es ideal para las verrugas difíciles de tratar que no responden bien a otros tratamientos. ¿Cómo funciona? Este tratamiento utiliza una tecnología innovadora llamada estimulación de nano-pulsos (NPS), que proporciona pulsos rápidos de energía eléctrica en el área de tratamiento. Penetra profundamente en la piel, enfocándose en el problema de la piel a nivel celular. La estimulación nano pulsos solo se dirige a las células en el área de tratamiento estimulando la renovación celular a medida que la lesión desaparece gradualmente, lo que promueve el crecimiento de células sanas de la piel. A diferencia de otros tratamientos solo afecta las células de la lesión de la piel en cuestión, dejando intacto el tejido de la piel circundante. Esto ayuda a minimizar las cicatrices y promueve el crecimiento de nuevas células sanas de la piel. ¿Qué esperar durante el tratamiento? Todo comienza inyectando un anestésico local para adormecer el área de tratamiento y asegurarse de que el paciente esté lo más cómodo posible. Posteriormente se aplica la punta del tratamiento a cada lesión. Luego, se envía una serie de pulsos de energía rápida al área a tratar lo cual tarda entre unos seis a doce segundos con cada lesión. Durante la sesión puedes escuchar un chasquido a medida que los pulsos de energía se envían al área de tratamiento. También es normal que experimentes contracciones y espasmos musculares leves durante el procedimiento. Esto es solo temporal y desaparece una vez que se completa la sesión de tratamiento. La mayoría de las sesiones de tratamiento tardan unos quince minutos en completarse, según la cantidad de lesiones que requieran tratamiento y el tamaño del área de tratamiento. La mayoría de los pacientes sienten una molestia leve durante el mismo. ¿Qué resultados puedo esperar? Podrás reanudar tus actividades normales después de la sesión, aunque debes seguir las instrucciones que te dé el especialista. Notará una mejora gradual en la apariencia de tus lesiones con el tiempo. La mayoría de las lesiones y crecimientos desaparecen en uno o dos meses, aunque la piel puede tardar hasta tres meses en sanar por completo. ¿La estimulación nano-pulso es segura? Si, este tratamiento está aprobado por la FDA y se considera un tratamiento alternativo seguro en comparación con otros métodos para eliminar lesiones cutáneas benignas, como el láser, congelación o eliminación química. A medida que el área de tratamiento sana, es normal experimentar enrojecimiento, o formación de costras. También puede experimentar cambios de pigmentación temporales en el área de tratamiento, con su piel apareciendo más clara u oscura. ¿Cuánto cuesta? El procedimiento de estimulación con nano pulsos no está cubierto por el seguro. Su costo puede variar ya que se basa en diferentes factores como son la cantidad de lesiones a tratar y el número de sesiones de tratamiento que necesites, pero los costos oscilan entre $350 y $450 dólares por sesión. Una última recomendación… Definitivamente mis amigos, la tecnología cada día avanza más y confirma ser una aliada para mejorar nuestra salud y ayudarnos a tener una piel saludable. Con esta nueva opción, rápida y segura, que elimina los crecimientos de la piel a nivel celular, reduce el riesgo de cicatrices sin necesidad de peelings, congelación, quemaduras o productos químicos aplicados a la piel solo queda acudir a un profesional para que te acompañe en todo el proceso.

