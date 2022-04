¿Sabías que esta nueva colección de maquillaje está inspirada en deliciosos donuts? ¡Antójate! Ponle color y sabor a tu rostro con estos lindísimos productos que rinden homenaje a esta dulce tentación y al cafecito que la acompaña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué tal levantarte a poner en tu rostro un toque de color y alegría con un maquillaje basado en tonos, formas, texturas y aromas inspirados en las donas y el café?. Suena increíble pero es cierto gracias a esta colección de e.l.f. y Dunkin que es lo último en materia de belleza. Donas y mkp Credit: Cortesia Dunkin La colaboración se inspiró en los productos imprescindibles de la mañana como el cafecito caliente y las deliciosas donas repletas de sabor. Si ya estás más que antojada tienes que saber que e.l.f.xDunkin está disponible exclusivamente en elfcosmetics.com y Ulta Beauty. Incluye desde las destellantes paletas de sombras de ojos "The Dunkin' Dozen", el primer o prebase "Donut Forget Putty" hasta los provocativos brillos de labios "Glazed for Days". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La estrella de esta campaña es la aclamada maquillista y superestrella de TikTok Mikayla Nogueira, una aficionada a la belleza y antigua socia de Ulta Beauty de Massachusetts. "Cuando me enteré de la colaboración entre e.l.f y Dunkin', me quedé sin palabras", dice Mikayla. "Son dos de mis marcas favoritas de todos los tiempos y no podría estar más emocionada de tener la oportunidad de contarle al mundo sobre esta colaboración de maquillaje", comenta como embajadora oficial del proyecto. Aquí te compartimos más sobre el "apetitoso menú" que ofrecen estos productos: El Dunkin' Dozen: 12 tonos de sombras de ojos perfectamente pigmentadas con texturas cremosas y difuminables, inspiradas en tus donas favoritas de Dunkin': Fresa Glaseada con Chispitas, Chocolate Glaseado con Chispitas y Boston Kreme. La Prebase Donut Forget Putty: Para iniciar cada sesión de maquillaje, comienza con el primer glaseado. Con una textura suave, dulce aroma a dona y un acabado suave y luminoso. Exfoliante de Café para Labios: A base de azúcar para dejar los labios suaves e hidratados y con aroma a café. Set de Brillos de Labios Glazed for Days: Con los colores icónicos de Dunkin' y un delicioso aroma a dona. Esponja Facial de Fresa Glaseada con Chispitas: Para un difuminado impecable. Suave, absorbente y fácil de usar. DUNKIN MKP Credit: Cortesia Dunkin Ha sido tanto el éxito de la colaboración que en tan solo dos días desde su lanzamiento el pasado 3 de abril, el set completo de 5 piezas conocido como "El Clásico Dunkin' Stack Vault" ya se agotó. Este contenía no solo los productos, sino además una edición limitada de la taza reutilizable de e.l.f. x Dunkin' y un juego de brochas inspirado en una pajilla. Los miles de comentarios de usuarios en redes sociales que ha recibido la marca pidiendo que los lancen al mercado de nuevo reitera la genialidad de la alianza. Dunkin Vault Credit: Cortesia Dunkin ¡Qué esperas! No te tardes un minuto más en buscar los productos que se venden individualmente en elfcosmetics.com y en ULTA Beauty.

