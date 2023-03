e.l.f. Cosmetics anuncia colaboración con una celebridad inesperada: Mario López Aquí los detalles de la nueva colección de esta marca de maquillaje amada por las expertas de la belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres fan del maquillaje y de las gangas, seguro que ya conoces a e.l.f. Cosmetics. Los productos veganos y libres de crueldad cuentan entre nuestros favoritos por siempre ser efectivos y económicos. Entre la línea entera de esenciales para arreglarte hay un producto viral que nos fascina: el Power Grip Primer, una prebase que te ayudará a fijar tu maquillaje durante el día entero. Ahora, Mario López se está asociando con e.l.f. para el lanzamiento de una línea de ropa y accesorios inspiradas en el primer viral. La colección cuenta con una chaqueta universitaria, una gorra, parches y más– todo está disponible por un tiempo limitado en el "Sticky Shop" virtual. mario lopez, elf, maquillaje Credit: Cortesía de e.l.f. Cosmetics En un video para la marca, López modela la chaqueta, inspirada en el producto, y habla de una de las razones más importantes para apoyar el proyecto. "Lo mejor de todo es que todos los ingresos ayudarán a la conservación de ballenas y delfines", explica el actor de raíces mexicanas en el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de una donación de $100,000 a beneficio de la organización Whale and Dolphin Conservation (WDC), las ganancias de la mercancía de Sticky Shop, hasta $25,000, también serán donados en beneficio de esta importante causa. Sticky Shop se lanzará hoy, 16 de marzo, en elfcosmetics.com.

