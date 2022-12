¿Por qué es importante comprar productos de belleza con un packaging sostenible? Elegir productos de belleza que vengan presentados en papel o cartón reciclados en lugar de plástico es una de las formas más fáciles de contribuir a salvar el planeta. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy en día, la preocupación por el medio ambiente ha pasado de ser un problema social a una realidad que afecta a la economía y la salud de toda la población. El estilo de vida actual, en concreto el consumo masivo de plásticos, es poco sostenible, amenaza la salud del planeta y puede condicionar nuestro futuro y el de todos los seres vivos. Según un estudio de varias universidades estadounidenses, desde los años 50 el ser humano ha producido plástico a gran escala generando más de 8,300 millones de este material. De los cuales, el 80% se encuentra en vertederos o en la naturaleza. Muchos de estos residuos van a parar al mar, donde son ingeridos por los animales marinos y terminan en nuestra cadena alimentaria. Si continua la tendencia de décadas anteriores, podríamos destruir los recursos naturales del planeta en menos de 100 años. Importante belleza sostenible Credit: Koldunov/iStock Si nos paramos a pensar, una de los hábitos que nos hacen consumir más plástico es el empaque de las cosas o packaging. ¿Cuántos objetos, incluso alimentos, que compramos vienen envueltos en plástico? Se estima que cada persona del mundo industrializado genera cada años 200 kilos de residuos en envases. Un hecho que no es sostenible ni eficiente, pero tiene solución. Tan solo tenemos que aplicar siempre que sea posible la regla de las 3Rs: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Una de las maneras más fáciles es revisar nuestra lista de la compra y apostar por productos que en lugar de plásticos utilizan materiales reciclados o fáciles de reciclar en sus envases, como el papel o el cartón, lo que se llama un packaging sostenible. En el mundo de la belleza son cada vez más las marcas que están tomando cartas en el asunto y hacen todo lo posible para dar un paso más allá y ser lo más eco-friendly posible. Importante belleza sostenible Credit: We Are/ Digital Vision Estas son algunas de las firmas que ya están reescribiendo el futuro. Axiology Importante belleza sostenible Credit: Cortesía Trio de crayones multiusos Lip to Lid 3 in 1 Balmies Trio, en Of the Earth, de Axiology. $36. ulta.com Cuando averiguó que sus labiales favoritos eran probados en animales, Ericka Rodríguez, de ascendencia mexicana, se dedicó a buscar productos de belleza veganos. Pero como no estaba muy satisfecha con las opciones existentes, decidió crear su propia marca. Ahora, sus crayones multiusos son veganos, libres de crueldad animal, sin aceite de palma ni plásticos. Además, se presentan en cajas de cartón reciclado, recolectado de la costa de Bali, la isla de Indonesia tristemente famosa -entre otras cosas- por estar rodeada de desperdicios. Daily Concepts Importante belleza sostenible Credit: Cortesía Set de esponja, guantes y toalla exfoliantes All Over Body Kit, de Daily Concepts. $28. ulta.com Convencidos del poder sanador de una buena ducha o baño, y del uso del agua como medio físico y espiritual de limpiar, refrescar y resetear cuerpo y mente, los fundadores de esta marca apostaron por crear accesorios para tu rutina diaria de limpieza, desde esponjas, hasta alfombrillas exfoliantes, biodegradables, orgánicos y veganos. Además de sus empaques prácticos, funcionales y reciclajes, tienen unas etiquetas inteligentes que "te avisan" de cuando tienes que cambiarlos, gracias a una tinta que se desvanece con el uso. Derma E Importante belleza sostenible Credit: Cortesía Hidratante de día Skin Restore Advanced Peptides & Flora Collagen Moisturizer, de Derma E. $35.95. ulta.com Esta marca de cosméticos recomendada por dermatólogos ha pasado más de 35 años trabajando en reducir su huella en el medio ambiente. A través de su asociación. Con Clean Hub son completamente plastic neutral. Toda la energía eléctrica que emplean proviene de fuentes eólicas y su packaging y componentes es 100% reciclable. La marca cumple además con otros parámetros sostenibles como ser vegana, libre de crueldad animal, libre de sulfatos, paralelos, soja e ingredientes modificados genéticamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eco tools Importante belleza sostenible Credit: Cortesía Set de brochas edición limitada Oh What Fun It Is To Shine Holiday Kit, de EcoTools. $19.99. ulta.com Esta marca se dedica a fabricar esponjas y brochas de maquillaje que además de ser efectivas son veganas, libres de crueldad animal y compuestas de materiales reciclados y renovables. En los dos últimos años han reducido el uso de plástico en un 88% y utilizan en su lugar papel y empaques biodegradables certificados. Han apostado por mantener al mínimo los desperdicios y utilizan aluminio reciclado y plástico reciclado en sus productos siempre que es posible.

