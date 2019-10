Beyoncé, Keke Palmer y Paris Hilton con el mismo vestido amarillo, ¿quién lo lleva mejor? Del amarillo más llamativo y cubiertas en brillantes... ¿a quién le queda mejor? By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es difícil competir con Beyoncé en cualquier categoría, pero en materia de moda aún más. Además de tener un armario para morirse de envidia y acceso directo a las marcas y diseñadores más exclusivos, la cantante tiene bastante gusto y una seguridad en la alfombra roja de la que pocas pueden presumir. En su última aparición pública, la gala organizada por el productor, actor y director Tyler Perry en Atlanta, la cantante deslumbró literalmente con un look espectacular que ya habíamos visto antes. Y es que este diseño de Yousef Aljasmi ha causado verdadera sensación en la comunidad celeb porque hasta cuatro famosas lo han llevado en varias versiones en los últimos dos meses. ¡Mira todos los detalles! La primera fue Keke Palmer que lo eligió el pasado mes de agosto en la alfombra roja de la última edición de los premios MTV Movie Awards. La actriz y cantante lo combinó con un moño alto y un clutch con forma de teléfono que le vino de perlas para posar ante los fotógrafos aquel día que además celebraba su cumpleaños. Otra que ha caído rendida a los encantos del diseñador kuwaití es la cantante Nichole Schrezinger, que lo lució en versión sin mangas y con apertura lateral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último nada más y nada menos que Paris Hilton también eligió este look de Aljasmi con el que se le marcaban más curvas que nunca. ¡Qué éxito de vestido! Aunque la cosa esté ajustada, ¿a quién crees que le queda mejor? Advertisement EDIT POST

