El último look Oscar de La Renta de Amal Clooney está rebajado, aunque soñar con él es gratis

Además de tener una tremenda carrera, Amal Clooney es la reina de estilo. Desde la boda de Meghan y Harry a la gala del MET o sus múltiples visitas a las Naciones Unidas, la abogada experta en derecho internacional deslumbra en cada una de sus apariciones públicas y hoy no ha sido una excepción.

Esta mañana en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrada en Noruega ha vuelto a acertar de pleno con un atuendo color fucsia de Oscar de La Renta, que, para suerte de las que se lo puedan permitir, se encuentra en rebajas en Net-a-Porter.com.

El increíble conjunto de la temporada de otoño 2018 consiste de un top de estilo peplum con botones y correa para acentuar aún más la cintura y una falda midi en el mismo color y terminada en flecos.

Hemos encontrado el top con un 30% de descuento, mientras la falda a juego está ahora al 50% de descuento.

Cortesía de la marca

Top Peplum, de Oscar de La Renta. $1,603. Net-a-porter.com

Falda de tweed, de Oscar de La Renta. $745. Net-a-porter.com

Si tu presupuesto es más limitado que el de Amal o simplemente quieres una versión más económica de este atuendo, aquí te dejamos unas opciones muy parecidas para imitar la elegancia de Clooney.

Mantén el ángulo profesional del atuendo con esta chaqueta fucsia. Chaqueta de botones, de Topshop. $95. Topshop.com

La versión festiva de la que utilizó Amal Clooney: Falda satinada, de Asos. $33.50. Asos.com

Como muchos expertos fashionistas ya sabrán, Amal Clooney es una fan declarada de la marca y lo ha dejado muy claro desde que en el 2014 utilizó uno de sus espectaculares vestidos para el día de su boda. Este fue además el último vestido de novia que el fundador y diseñador de la marca Oscar de La Renta diseñó antes de morir.

Este vestido llegó incluso a formar parte de la exhibición The Glamour and Romance of Oscar de La Renta en el Museo de Bellas Artes de Huston, Texas, la cual duró hasta marzo de este año.