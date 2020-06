Mi último descubrimiento para hacer de la ducha un verdadero placer Con un olor divino y un formato que seguro nunca antes has probado. Vas a quererlo en 3,2,1... Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Entre los mil y un productos de belleza y baño que tenemos la suerte de probar, uno de los que me ha hecho particularmente feliz puede resultar sorprendente por la genial simplicidad de la idea. Se trata de una esponja para la ducha, pero espera, que ya viene con jabón incluido. ¡Y huele de maravilla! Spongellé se ha especializado en estas esponjitas que además tienen un diseño adorable y hasta la mismísima Kylie Jenner ha caído rendida a sus encantos. Hace unas semanas la empresaria de belleza añadió a sus stories en Instagram un video en el que abría una cajita con cosméticos y comentaba lo buenísima idea que le parecía el producto. "Huele fenomenal, pero además es una idea genial", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este limpiador-esponja bañada en jabón aromático que se activa con el agua cuando lo aprietas con la mano. Lo mejor es que además lo puedes usar también como suave exfoliante. Por ejemplo, es ideal para antes de depilarte o simplemente para dejarte la piel ultra suave al salir de la ducha ahorrando algo de tiempo y productos. Si eres de las que, como yo, les cuesta incluir pasos en la rurina como brushing, exfoliación, etc. esta esponja te va a evitar tener ni que pensar en ello y seguir con tu ducha como si nada. Aunque a mi realmente me ha conquistado sobre todo por el aroma. La tecnología patentada por la marca asegura que dura en su mejor estado hasta 14 lavados. Está disponible por $16 en la web spongelle.com

Close View image Mi último descubrimiento para hacer de la ducha un verdadero placer

