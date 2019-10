El tratamiento de Rashel Diaz para rejuvenecer la piel del cuello La presentadora prueba un tratamiento con microagujas para reafirmar esta zona tan sensible. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pocos días antes de pisar la alfombra roja de los Latin American Music Awards, la presentadora Rashel Díaz pasó por la consulta de nuestro colaborador experto en piel y envejecimiento, el Dr. Campos, para hacerse un tratamiento con láser para rejuvenecer la piel del cuello. “Siempre lo he compartido, la peor piel del cuello es la que peor tengo”, reconoce. Para poner a punto la zona antes de los premios, el Dr. Campos recurrió al tratamiento Genious, que funciona con 49 pequeñas agujas de radiofrecuencia que ayudan a la piel a estimular la creación de colágeno y tiene un efecto inmediato gracias al que se ve la piel de la zona tratada más firme y joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según explica la presentadora en el video al comienzo del artículo, el tratamiento consiste en la aplicación de estas agujitas en 3 rondas, cada una con un nivel de frecuencia diferente, después de las que la piel se queda enrojecida, pero solo durante unas horas. “No dura nada y a la mañana ya no se ve”, aclara. Para mejorar el resultado y tratar la zona en profundidad, el Dr. Campos explica que se repite la sesión una vez al mes durante tres meses para conseguir los mejores resultados. Esta herramienta Genius, que no utiliza láser, también se utiliza para tratar cicatrices o estrías y se puede aplicar en el rostro y otras zonas del cuerpo sin riesgo de dejar manchas y tiene un efecto frío que ayuda con el enrojecimiento y evita que haya sangrado. Advertisement EDIT POST

