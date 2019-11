La reina Letizia apuesta todo al rojo con este traje de chaqueta La reina de España espectacular con este traje de chaqueta que le queda como un guante. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de dejarnos de piedra con todos y cada uno de los looks que eligió durante su última visita oficial por Asia, la reina Letizia sigue su mejor racha fashion ya de vuelta en España. Esta misma mañana la ex periodista ha asistido a un evento en Barcelona junto a su marido y sus dos hijas, Leonor y Sofía, con motivo de los premios Fundación Princesa de Girona que se entregan hoy en la ciudad condal. Aunque el acto estaba sujeto a mucha atención mediática en torno a la princesa Leonor, que asistía por primera vez a este acto como heredera, era inevitable que la reina acapara todas los flashes con este look en rojo de pies a cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doña Letizia ha repetido este conjunto de dos piezas y blusa a juego del diseñador Roberto Torretta, que ha combinado con accesorios en el mismo color: zapatos de punta y con un poco de plataforma y el clutch "Maysa", de su diseñadora de cabecera, Carolina Herrera. La reina ha completado el traje siguiendo la línea cromática con pendientes de Rubí de la firma Aldao y hasta el ahumado de los ojos en tonos rojizos. ¡Qué coordinación! Image zoom Si quieres copiar el estilo de Letizia, te proponemos un modelo muy similar de la línea de Rachel Zoe, con línea frontal y acabados en campana como los de la reina. Se trata del modelo Sofia canvas flared pants, que está disponible en netarpoter.com por $385. Advertisement

Close Share options

Close View image La reina Letizia apuesta todo al rojo con este traje de chaqueta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.