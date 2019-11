Por fin se revela el tema de la próxima Met Gala Empiezan a calentar los motores del evento de moda más esperado del año. ¿Cómo lo interpretarán las famosas? By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay un evento que los fanáticos de la moda esperan con más ganas aún que la mismísima alfombra roja de los Oscar es la Gala del MET. El festival fashion organizado por el prestigioso museo neoyorquino junto con la directora de la revista Vogue, Anna Wintour, tendrá lugar el próximo 4 de mayo y por fin sabemos la temática de este año: el tiempo y la duración. Tras el éxito de las anteriores galas con temáticas con un concepto más abstracto o abierto a la interpretación como sus Notes on Camp del año pasado, o la influencia de la religión en la moda el anterior, esta vez la exposición y la gala ahondan el concepto del tiempo, basándose en la historia de la moda desde 1870 hasta hoy e inspirándose en el concepto de la durée (la duración, en francés) que el filósofo francés Henri Bergson describió como “el tiempo que fluye, se acumula y es indivisible”, y en la obra de la escritora Virgina Wolf. “La exposición explorará cómo la ropa genera asociaciones temporales que combinan el pasado, presente y futuro”, explican desde la organización en un comunicado a los medios de comunicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este año los invitados de honor que presidirán la gala junto a Anna Wintour serán el escritor, actor y director Lin-Manuel Miranda, las actrices Emma Stone y Meryl Streep, y el diseñador y director creativo de Louis Vuitton Nicholas Ghesquière. Aunque todavía faltan unos meses, si quieres echar la vista atrás no te pierdas nuestro repaso a los mejores looks de la gala del año pasado en esta galería. ¡Qué ganas de ver cómo lo interpreta Rihanna! Advertisement EDIT POST

