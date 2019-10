La reina Letizia rompe moldes con su vestido rojo más sexy ¿Qué hace la reina para mantenerse tan musculosa y en forma? Analizamos su último look desde todos los ángulos. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los que siguen su estilo y su apretada agenda, esperan ansiosos a ver cuál será el próximo look de la reina Letizia, que lo mismo mezcla un vestido de Zara con joyas de Bvlgari o sus must de Carolina Herrera, su marca de pasarela favorita, con marcas españolas de lo más casual. Lo que no cabe duda es que cuando una tiene una figura como la de la reina es fácil encontrar prendas que te sienten como un guante. Este es el caso del último look con el que nos ha deleitado la experiodista en un evento en Madrid en el que se celebraba el 30 aniversario del periódico El Mundo. Se trataba de un vestido con escote palabra de honor y un fruncido a un lado firmado por el diseñador español Roberto Torretta, que combinó con sandalias doradas de tiras de Carolina Herrera y clutch también dorado de Jimmy Choo. Image zoom Paolo Blocco/WireImage Según los medios españoles, la reina siempre ha seguido un régimen muy estricto en palacio y su favorita se rumorea que es la dieta Perricone, muy alta en proteínas y sobre todo salmón y huevos. Pero además de seguir una dieta a rajatabla, los brazos tan tonificados que ha sacado a relucir con este look no cabe duda que son fruto de ejercicio diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Nos encantó su look de belleza, con estas ondas muy marcadas y hiperbrillantes (qué producto habrá utilizado su estilista?) y ese maquillaje de ojos ahumados en tonos violeta que resalta mucho sus ojos claros. Image zoom Labios con un toque de brillo dorado, mejillas bronzé y cerrando el look con broche de oro con unos preciosos pendientes de brillantes con forma de rombo. ¡Espectacular! Advertisement EDIT POST

