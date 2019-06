El secreto de belleza de Marjorie de Sousa para eliminar la hinchazón de los ojos La actriz venezolana de la nueva telenovela Un poquito tuyo, de Telemundo, confía en este ingrediente casero. By Andrea Devoto ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Gracias a su larga carrera en televisión, incluyendo su nueva telenovela Un poquito tuyo por Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa trae los mejores trucos de belleza bajo la manga para siempre lucir su mejor rostro. En su visita a las oficinas de People en Español, la actriz nos habló sobre cómo mantiene una piel radiante y energizada para que luzca perfecta a la hora de grabar. “La mejor forma de salir bien siempre es dormir”, aseguró. Aunque ella misma confiesa que a veces se le hace muy difícil cuando está viajando.

“Ponerte claras de huevo en los ojos y en toda la cara ayuda mucho a desinflamar y deja la piel espectacular”, recomendó Souza para cuando sientas la piel cansada. También para que su rostro luzca más estilizado, la actriz aseguró que toma té de cúrcuma y jengibre.

Y como nosotras, la actriz se ha unido a la moda del rodillo de jade para masajear su rostro y ayudar a resaltar su contorno. Mientras grababa su última serie compartió cómo lo usaba. “Lo ponía en hielo un rato y me lo pasaba por toda la cara. Te desinflama toda la cara y te queda espectacular toda la piel”.

