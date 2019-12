Aunque es cierto que no hay nada como una buena genética, algunos gestos de belleza diarios de lo más sencillos puede nconvertirse en tu mejor arma para prevenir el envejecimiento y mantener tu piel radiante todo el año. Adamari López lo sabe muy bien y no ha tenido reparo en confesarnos esos truquitos que sigue a rajatabla y que ahora trata de inculcar a su hija Alaïa. No te lo pierdas.

¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas?

¡Me estiro! jajaja. No, me despierto muy pronto, a las 4 de la mañana. Apago las alarmas y me meto en el baño. Para mucha gente es el café, pero para mi sin un baño no hay realmente esa sacudida de la modorra. Y después de eso mi rutina de cremas. Normalmente uso el baby moisturizer de Aveeno, pero ahora que viene la época de frío estoy usando el Skin Relieve Lotion porque tan pronto la crema toca mil me deja suavecita, hidratada y lista para el show.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

De cara a las fiestas, ¿cambia tu rutina de belleza de alguna manera?

Teniendo en cuenta que me maquillo todos los días por el trabajo, ahora uso más luna mascarilla con calabaza que me deja la piel super resplandeciente. Cuando quiero que la piel se vea más juvenil y más brillosita me pongo una con la piel más brillosita que se me vea la piel como una nena. […] Por lo general los fines de semana tengo muchas actividades con Alaïa y solo quiero protección solar e hidratación.

Image zoom

¿Algún truquito que has aprendido después de tantos años en televisión?

Bueno, los obvios de beber más agua y no irte a dormir sin desmaquillar. Pero también [he aprendido a ] aplicarme la crema del busto para el cuello y del cuello y del cuello para el rostro para que la piel no se caiga, que siga firme.

Teniendo en cuenta cómo tiene la piel la presentadora a los 48 años… ¡apúntate bien estos consejos!