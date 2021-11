Este rubor deja tu rostro luciendo más fresco y con un glow envidiable Es el único producto que necesitas para siempre lucir como que dormiste diez horas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los días en que el maquillaje se usaba mate y mate, y sin ningún brillo. Y es que contrario a lo que se pensaba, usar producto que te ayuden a obtener un glow natural no engrasa el rostro por lo que también los pueden usar las chicas que tienen la piel grasa o mixta. Hay muchos productos que ayudan a la piel se vea radiante y con ese glow de JLo que tanto nos gusta. Claro está, nada se compara a tener una buena rutina de belleza, que incluya productos con vitamina c. Ahora bien, también hay primers, bases y highlighters que ayudan a que ese brillo hermoso se logre más fácil. Si bien los rubores no están necesariamente en ese renglón, yo descubrí uno que no solo da un color hermoso, sino que también te deja la piel luciendo fresca y natural, y con un glow de ensueño. Hablo del Soft Pop Blush Stick, de Makeup by Mario, uno de los mejores rubores en crema que he probado. De hecho, el único que me ha gustado hasta ahora. Contrario a otros productos de su clase, con muy poco producto el color se puede apreciar muy bien. Está compuesto con emolientes que hidratan la piel y por eso el color que obtienes luce natural, fresco y con un brillo igual que el que da un highlighter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rubor, makeup by mario, glow Credit: Cortesía Lo vengo usando desde que salió al mercado y la verdad me tiene encantada. Es el único que he usado desde entonces y no pienso cambiarlo. Es verdaderamente un increíble producto, al igual que los demás de la marca de Mario Dedivanovic, el maquillista de Kim Kardashian y muchas otras famosas. El Soft Pop Blush Stick, de Makeup by Mario cuesta $28 y lo puedes obtener en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este rubor deja tu rostro luciendo más fresco y con un glow envidiable

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.