Te sorprenderá el producto de belleza que ha creado Kendall Jenner La modelo del clan más televisivo ha colaborado en la creación de este producto de belleza tan original. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sus hermanas lo han vendido todo. Desde perfumes a cremas para la piel, maquillaje, fajas y ahora su ropa y bolsos de segunda mano, pero Kendall Jenner nunca se había metido de lleno en el mundo de la belleza hasta ahora. Sí como modelo, ya que es imagen de Estée Lauder desde hace años, pero ahora se estrena como empresaria y desarrolladora de un producto que resulta sorprendente. Y es que no se trata de maquillaje ni cremas o champú si no de cuidado dental. Además de ser accionista de la marca, la modelo del clan ha colaborado con Moon en la creación de un esmalte blanqueador de dientes que está formulado con sus sabores favoritos, vainilla y menta, y un mix de ingredientes naturales y antioxidantes como extracto de fresa, madreselva y aceite de lavanda. “La fresa, además de tener un efecto blanqueante cuando la comes, es muy rica en antioxidantes como ingrediente”, explican desde la marca sobre este producto que da más luminosidad a tus dientes nada más aplicarlo y, a largo plazo, tiene un efecto blanqueante. Es ideal para llevar en el bolso e ir dándole un toque a tu sonrisa un par de veces al día y está formulado con pigmentos que reflejan la luz para conseguir ese brillo instantáneo y peroxide de carbamina para iluminar y blanquear. Como el resto de productos de esta marca, el pincel es vegano, libre de parabenos y triclosan y nunca testado en animales. El pincel blanqueante Kendall Jenner Teeth Whitening Pen por $19.99 en Ulta.com Advertisement EDIT POST

