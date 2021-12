Este primer dejará tu piel tan radiante y luminosa que no vas a querer ponerte maquillaje Con este producto puedes obtener la popular glass skin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los primers se han convertido en un must have para las chicas que aman el maquillaje y les gusta lucir una piel perfecta. Y es que este producto, más allá de humectar el rostro y prepararlo para el maquillaje, tiene otras funciones increíbles. Para nuestra suerte, este producto no solo hace que el maquillaje dure más, sino que también tienen funciones como neutralizar el brillo en la piel, ayudar a que luzca más radiante y hasta minimizar los indeseables poros. Entre los más populares están los que dejan la piel con ese glow incomparable, o nos dan ese efecto de glass skin que tanto nos gusta. Hace unos días probé un primer que nunca había usado y no entiendo por qué. Hablo del Luminous Silk Hydrating Primer, de Armani Beauty. Desde que fue lanzado al mercado, este producto es muy popular y ahora entiendo por qué, es una verdadera maravilla. Desde el momento en que me lo apliqué noté lo hidratada que se sentía mi piel y lo pareja que lucía. Pero lo mejor de todo es que me dio este look de glass skin que tanto se está usando. No podía creer lo radiante que lucía mi rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está formulado con manteca de karité, salvado de arroz y glicerina. Gracias a estos ingredientes, la piel se hidrata profundamente, se siente más suave y las imperfecciones desaparecen. Es lo mejor que puedes usar debajo del maquillaje. primer Credit: Cortesía El Luminous Silk Hydrating Primer, de Armani Beauty cuesta $44 y lo encuentras en giorgioarmanibeauty.com

