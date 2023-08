El polémico estilo de Bianca Censori, esposa de Kanye West, que no deja nada a la imaginación La diseñadora ha mostrado sus encantos enfundada en varios enterizos estilo tanga y con transparencias que dejaban a la vista sus pezones. ¿Sexy o vulgar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bianca Censori Kanye West estilo transparente Credit: Backgrid UK/The Grosby Group A Kanye West se le ha acusado de intentar imponer su peculiar estilo a las mujeres con las que sale. Lo hizo con Kim Kardashian, quien cambió totalmente su forma de vestir tras empezar a salir con el rapero y más aún tras contraer matrimonio, y también con otras novias como Chaney Jones o Julia Fox. Cuando comenzó a relacionársele con Bianca Censori, con quien contrajo matrimonio el pasado enero en una ceremonia sin validez legal, se le acusó de haber buscado a una clon de su exesposa pues su parecido con la estrella de telerrealidad es más que razonable. Pero la diseñadora, a pesar de amar las prendas ceñidas como Kardashian, va más allá a la hora de presumir sus encantos. Bianca Censori Kanye West estilo transparente Credit: Backgrid UK/The Grosby Group En las últimas apariciones de la pareja, que ahora disfruta de unas románticas vacaciones en Italia, hemos podido ver a Censori con varios bodies traslúcidos estilo tanga que luce con medias al tono y sin sujetador. Bianca Censori Kanye West estilo transparente Credit: Backgrid UK/The Grosby Group El sábado, la australiana se enfundó en uno de color nude que dejaba ver sus pezones, completó con una media marrón en la cabeza y unos zapatos de tacón blancos. Mientras el rapero apostó por un look futurista protagonizado por unos zapatos estilo calcetín que deben ser muy cómodos pues los ha usado casi todos los días de su travesía. Bianca Censori Kanye West estilo transparente Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Otro de los modelos que lució la diseñadora de Yeezy en Roma, para asistir al concierto de Travis Scott, y que nos dejó boquiabiertas fue este body tanga blanco con paneles transparentes en el pecho que llevó con medias blancas encima Bianca Censori Kanye West estilo transparente Credit: Backgrid UK/The Grosby Group También la hemos visto por la calle con un top de bikini negro muy revelador y pantalones de aire deportivo, un sostén color nude semitransparente combinado con una falda blanca muy baja, que dejaba al aire el comienzo de su trasero, y un top deportivo blanco con leggins y tacones. Bianca Censori Kanye West estilo transparente Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La pareja llama la atención por sus atuendos, reveladores los de ella, vanguardistas y abrigados los de él, con una sudadera negra de hombros exagerados, pantalones estilo motorista y chaquetas oversized. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suponemos que con los bodysuits, además de ser fresquitos para hacer frente al calor italiano, Bianca no tendrá que cargar una abultada maleta. ¿Qué te parece su estilo?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El polémico estilo de Bianca Censori, esposa de Kanye West, que no deja nada a la imaginación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.