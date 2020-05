Si no estás haciendo esto tus cremas antiarrugas no sirven para nada No importa cuántos productos uses o cuánto te gastes en lo último en cosmética, hay un paso mucho más importante que todos los demás. ¿Ya sabes de qué se trata? Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cremas, sueros, limpiadoras, mascarillas... si eres una fanática de la cosmética y las cremitas seguro que tienes una rutina de belleza de varios pasos y productos que sigues a rajatabla cada mañana y cada noche, pero, como nos ha vuelto a dejar claro el Dr. Paul Jarrod Frank, cirujano plástico con consulta en Nueva York, a veces en cuanto a cuidados de la piel lo mejor es lo más simple. El experto, que ha colaborado en el desarrollo de cremas y aparatos para corregir arrugas y otros signos de envejecimiento para marcas como MDNA Skincare, nos recordaba en una charla que no usar protector solar es simple y llanamente como no lavarte los dientes. "El 90 por ciento del daño en la piel es daño solar", insiste. "El producto que sí que hace una diferencia es el protector solar. Puedes tener una rutina de cuidados de la piel super sofisticada, cara y elaborada, pero lo que verdaderamente importa es el protector solar, de verdad. Si usas protector solar ya tienes dos tercios del camino hecho". Así que ya sabes, si tuvieras que reducir toda tu rutina de belleza a un solo producto, ¡que sea el protector solar! Incluso aunque solo te vayas a asomar a la ventana o estar un rato en la terraza, los expertos insisten en que sí deberíamos seguir utilizándolo durante esta época de distanciamiento social y más horas en casa. Image zoom Getty images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El experto presenta este próximo 7 de julio su libro sobre "pro-envejecimiento", “The Pro-Aging Playbook: Embracing A Lifestyle of Beauty and Wellness Inside and Out”, que trata el efecto del paso del tiempo desde un ángulo positivo de cuidado personal, desde dentro hacia fuera para sentirte lo mejor posible en tu piel a cualquier edad. Como muchos especialistas, su consulta en Nueva York vuelve a abrir esta semana con medidas de seguridad y salud excepcionales y de forma gradual. Cuando le preguntamos cuál es el servicio más con más demanda lo tiene muy claro. “Lo primero que quiere la gente es volver a [inyectarse] rellenos, a lo rápido, y ya después pensarán en tratamientos que requieren más tiempo de recuperación y dan resultados más a la larga”.

