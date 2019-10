Los fans de las Kardashian van a enloquecer con su nuevo negocio de moda Los fans del clan televisivo van a enloquecer y es que pronto podrán comprar su ropa directamente desde sus fabulosos armarios. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si para algo tienen buen ojo las Kardashian es para los negocios. Después de abrir una línea de tiendas de moda, sus propias líneas de perfume, maquillaje, cremas, ropa para bebés, fajas, emojis y una lista interminable de productos, el clan se prepara para el lanzamiento de su propia plataforma de ropa, ¡de segunda mano! Según ha anunciado la matriarca del clan a través de un post en su perfil de Instagram, pronto podrás hacerte con ropa usada por las hermanas. “¡Pronto llegará nuestra fabulosa tienda online! Por primera vez podrás comprar prendas directamente de nuestros armarios”, escribió el pasado domingo. “Estad atentos y seguid @kardashiankloset para saber todos los detalles”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si sigues su programa, Keeping up with the Kardashians, ya habrás visto sus espectaculares armarios llenos de bolsos, zapatos y looks de pasarela en los que no faltan colecciones enteras de carteras de Gucci, como esta que han colgado en la cuenta de Instagram de la futura tienda online a modo de aperitivo. “Para los amantes de Gucci, este es del armario @krisjenner !”, dice el post. Y es que, según apuntan los medios especializados, como Forbes, el mercado de segunda mano está en auge, gracias en parte a tiendas online como Thredup, The Real Real o Vestiaire Collective. Tan en auge que, según publicaba la revista Forbes, podría sustituir al mercado de la moda rápida (Zara, Forever 21, Mango ,etc.) en solo una década. Sea como sea, si esta iniciativa corre la misma suerte que las otras aventuras empresariales de las hermanas, este negocio será todo un éxito. Y tú, ¿comprarías su ropa usada? Advertisement EDIT POST

