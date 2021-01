Close

El nuevo look de Selena Gómez, ¿un homenaje a Selena Quintanilla? Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si todavía no habías visto el nuevo look de Selena Gómez te va a sorprender el parecido que guarda ahora con su tocaya, la fallecida Selena Quintanilla. Después de sorprender al mundo con una melenita corta y rubia, ahora la cantante de Can´t Keep my Hands to Myself luce una melena extralarga con un flequillo que recuerda muchísimo al look que llevaba Quintanilla en los años 90. Además del característico flequillo, Gómez parece homenajear al icono texano también accesorizando el look con unos aretes gruesos y dorados como los que llevaba la cantante en aquella época. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de por su nuevo look, la cantante también era noticia recientemente por el lanzamiento de su nueva colaboración con la marca de bolsos de lujo Coach de la que es imagen y fue precisamente con motivo de este lanzamiento cuando Selena estrenó su nuevo estilismo, posando en Instagram junto a sus amigas mostrando algunos de los bolsos de su nueva colección para la firma neoyorquina. Cabe recordar, para los que no lo sabían, que los padres de la ex de Justin Bieber eran fans de la cantante que murió asesinada en 1995 y le pusieron el nombre en su honor. “Selena era algo muy importante para mi familia […] desde que era muy pequeña sabía quién era y por qué llevaba su nombre. Después visité su tumba y de hecho conocí a su familia y es un honor llevar el nombre de alguien tan genial”, explicaba en una entrevista para Music Choice hace años. ¿Será este nuevo look también un guiño a la cantante?

