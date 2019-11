El nuevo tratamiento para conseguir unas cejas perfectas que te duren semanas La experta en cejas Giselle Soto cuenta todos los detalles del tratamiento de moda para recuperar unas cejas gruesas y perfectamente arregladas sea cual sea la forma y estado de las tuyas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace muchas temporadas, las cejas gruesas y con un punto despeinado son la tendencia imperante en las pasarelas. Si, como la mayoría, te depilaste las cejas en exceso en siguiendo la moda de los 90 y los 00´s y quieres recuperarlas, la experta en cejas Giselle Soto, que desde su salón de Los Ángeles se ha encarga de las cejas de famosas como Isabela Moner, Jordyn Woods y Kimora Lee Simmons, propone un nuevo tratamiento llamado Brow Lift o Brow Lamination. Aquí están todos los detalles. ¿Quién es la clienta ideal para este tratamiento? Brow Lamination es el tratamiento perfecto para aquellas y aquellos que tienen el pelo rígido, fino y rebelde porque da la apariencia de cejas perfectamente peinadas, arregladas y más gruesas. Sí, no importa cuál sea tu problema: si tienes huequitos, si pierdes pelo o si te has depilado demasiado- Brow Lamination es una solución increíble. De todas formas, la experiencia me ha enseñado que los mejores resultados se ven en los clientes que tienen mayor densidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿En qué consiste el procedimiento? Es básicamente como una permanente pero para tus cejas. Es un tratamiento seguro y profesional, todos los productos que se utilizan en el proceso son veganos, hipoalergénicos y están hechos en Francia. Además, antes de nada se realiza una consulta exhaustiva y una sesión de depilación con cera para empezar con una base limpia. Los productos [que utilizo] contienen ingredientes que alisan la curvatura del pelo, para asegurar un resultado simétrico, y me permiten darle a las cejas una forma nueva. Después, se aplica un neutralizador que fija el vello para que se quede con la forma deseada. Por último, se aplica un aceite de keratina para devolver la hidratación a las cejas después del tratamiento químico. ¿El efecto es inmediato? Sí, los resultados son inmediatos y pueden durar entre 4 y 8 semanas. Las primeras 48 horas debes evitar mojarte las cejas y también saunas y baños de vapor. Después ya puedes cuidar tus cejas como harías normalmente. Advertisement

