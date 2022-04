Este tratamiento le devuelve la vida al cabello maltratado Los potentes ingredientes de esta mascarilla le devuelven la fortaleza al cabello quebradizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todas estamos consientes de que mientras más químicos usamos en el cabello, más se maltrata, pero para la mayoría de las mujeres no es una opción olvidarse de los tintes y de esos otros procedimientos que dejan el cabello tan hermoso. Todo eso tiene consecuencias a largo plazo con las que luego nos toca lidiar. Por suerte, existen muchos productos que nos ayudan a protegerlo, revitalizarlo y a recuperarse de cualquier daño. Uno de los problemas más frecuentes es el cabello que se rompe con facilidad y que por ende deja de crecer. Cuando el cabello está débil también pierde el brillo y el volumen, y eso sí que nos pone mal. Para nuestra suerte, existen productos excelentes que le devuelven la vida a nuestra melena. Uno de ellos es la Sleep Mask Night Repair Serum, de R + Co, una mascarilla para aplicar antes de acostarte que promete hacer maravillas en muy poco tiempo. Este tratamiento tiene ingredientes como el caviar verde que es rico en vitaminas y minerales, y deposita muchísima hidratación al cabello mientras lo protege. También tiene un complejo de moléculas azules que fortalecen la hebra y proporciona brillo, al igual que ceramidas, que corrigen el pelo dañado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tratamiento para cabello maltratado Credit: Cortesía La mascarilla está formulada para dejarla puesta mientras duermes, pero si es más cómodo para ti, puedes usarla unas 8 horas durante el día. Este producto forma parte de toda una línea para regenerar el cabello maltratado. Así es que también puedes usar el champú y otro de los tratamientos. La Sleep Mask Night Repair Serum, de R + Co cuesta $165 y la puedes comprar en bloomingdales.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este tratamiento le devuelve la vida al cabello maltratado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.