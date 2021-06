Este tratamiento para el cabello es tan efectivo que se vende un frasco cada cinco segundos Famosas como Jennifer López y Kim Kardashian son fanáticas, al igual que muchas otras famosas. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que el pelo se maltrata más durante los meses del verano. Y es que las vacaciones en la playa, las constantes actividades al aire libre, y por supuesto ese color más claro que luce tan lindo durante esos meses tiene su precio. En el verano el cabello también sufre los estragos del sol, especialmente si tienes un color claro o highlights. Para suerte de todas nosotras, hay un sin número de productos que son excelentes para devolverle al cabello la lozanía y el brillo que ha perdido. Eso sí, aunque existan muchas opciones, ninguno tan efectivo como el N.3 Hair Perfector, de Olaplex. Si tu cabello ha perdido el brillo, se está quebrando y no te crece, este tratamiento te ayudará restaurarlo en muy poco tiempo. Su fórmula lo ha convertido en un must have para muchísimas chicas e incluso para celebridades como las hermanas Kardashian/Jenner, Jennifer López y Gwyneth Paltrow, entre muchas otras. Lo cierto es que es tan bueno que se vende una unidad cada cinco segundos. Según la marca, este tratamiento, que se debe aplicar una vez a la semana, fue formulado para fortalecer el cabello quebradizo sobre todo cuando este ha pasado por procesos de tintes y decolorantes. ¿El resultado? En tan solo unas semanas y sin importar tu tipo de pelo, verás una gran mejoría en la apariencia y la textura de tu melena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tratamiento para el cabello maltratado, olaplex, hair perfector Credit: Cortesía Y es que estos productos fueron creados por dos químicos y contienen los mismos potentes ingredientes que tienen los productos de esta marca hechos especialmente para el uso de los profesionales en los salones. Así es que tienes en casa un tratamiento con la misma potencia y calidad que los que son única y exclusivamente para el uso de los profesionales. Es por eso que, los resultados que obtienes son increíbles. El N. 3 Hair Perfecto, de Olaplex, cuesta $28 y lo encuentras en sephora.com

