Este suero desaparecerá las manchas de tu rostro para siempre Está compuesto con niacinamidas y vitamina C, y es uno de los mejores en su clase. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si quieres que tu piel luzca más joven, radiante y con un glow envidiable, tienes que correr a comprar un suero. Este es el secreto de las chicas que tienen un rostro envidiable. Y es que este tipo de producto, que en los últimos años ha adquirido más popularidad, te puede ayudar a cambiar la textura de tu piel en tan solo dos semanas. Eso sí, debes saber elegir el correcto para tus necesidades. Los sueros penetran con más profundidad en la piel y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores en mayor concentración. Por eso es muy importante que incorpores uno a tu rutina de belleza tanto en la de día, como a la de la noche. Lo bueno es que existen muchas marcas que ofrecen increíbles sueros que de verdad dan los resultados que prometen. Hay varios sueros que se han vuelto muy populares gracias a su efectividad a corto plazo. Una de esas maravillas que de verdad cambia la piel es el Bye Bye Dark Spots 4% Niacinamide Serum, de It Cosmetics. Este suero contiene niacinamidas que ayuda a reducir la apariencia de hasta las manchas más oscuras, al igual que vitamina C que también combate las manchas y ayuda a descubrir una piel más clara y radiante. También contiene ácido salicílico y glicerina. Estos ingredientes combinados son un arma letal para las manchas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN suero It Cosmetics Credit: Cortesía Es importante que lo uses dos veces al día y que seas constante para que pueda hacer su efecto. Si lo haces, este suero cambiará tu piel y de qué manera. El Bye Bye Dark Spots 4% Niacinamide Serum, de It Cosmetics cuesta $29 y lo puedes comprar en sephora.com

