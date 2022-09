Este suero es como una inyección de hidratación para tu piel Está compuesto con resveratrol y extracto de uvas de Santorini, que ayudan a que la piel se mantenga joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si quieres que tu piel luzca más joven, radiante y con un glow envidiable, tienes que correr a comprar un suero. Este es el secreto de las chicas que tienen un rostro envidiable. Y es que este tipo de producto, que en los últimos años ha adquirido más popularidad, te puede ayudar a cambiar la textura de tu piel en tan solo dos semanas. Eso sí, debes saber elegir el correcto para tus necesidades. Los sueros penetran con más profundidad en la piel y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores en mayor concentración. Por eso es muy importante que incorpores uno a tu rutina de belleza tanto en la de día como en la de noche. Lo bueno es que existen muchas marcas que ofrecen increíbles sueros que de verdad dan los resultados que prometen. Yo he probado muchísimos y tengo que confesar que tengo varios que me encantan y se siguen uniendo más productos a esa lista. Hace unas semanas he probado uno que rápidamente se ha colocado entre mis tres favoritos. Hablo del Santorini Grape Velvet Skin Drink, de Korres, un producto que es como una inyección de hidratación para tu piel. Está compuesto con extracto de uvas de Santorini que energiza y promueve la circulación de la piel, al igual que aceite de uvas de Santorini que la suaviza y resveratrol, que mejora la textura y el tono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Me encanta porque cuando lo uso la piel se siente superhidratada y suave. Queda perfecta para luego aplicar el maquillaje porque se absorbe rápidamente dejando el rostro revitalizado, más relleno y radiante. Es realmente uno de los mejores productos que he probado este año y creo que lo seguiré usando por mucho tiempo. El Santorini Grape Velvet Skin Drink, de Korres cuesta $50 y lo encuentras en sephora.com suero, Korres Credit: Cortesía

