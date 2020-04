En solo unos días este suero me ha dado la mejor piel de mi vida En solo una semana mi piel era otra Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un mundo donde hay tantos productos de belleza disponibles lo cuales prometen maravillas para tu piel, es un poco difícil encontrar el realmente te funcione o por lo menos el que en verdad de los resultados que promete. Es incluso hasta confuso buscar un suero o aceite facial nuevo para incorporar a tu rutina de belleza. La realidad es que probar muchos productos de belleza no es tarea fácil. A veces tu piel puede tener una reacción no muy buena a alguno de ellos. Eso es algo que me ha pasado en varias ocasiones. Pero eso no ha detenido mi interés de tratar nuevos lanzamientos o productos que ya llevan un buen tiempo en el mercado y tienen excelentes reviews. Uno de ellos es este increíble suero que llevo usando menos de un mes y tengo que me tiene fascinada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando empezó la cuarentena y dejé de salir a hacer las cosas cotidianas, mi piel empezó a actuar diferente. Me empezaron a salir barritos casi todos los días y encima la sentía muy reseca. Empecé a cambiar mi rutina de belleza incorporando nuevos productos y dejando de usar otros. Entre los que incorporé está el Wild Rose Spotless Serum with 15% Vitamin Super C, de Korres. ¡Es una maravilla! Desde que empecé a usarlo mi piel empezó a sentirse más hidratada, dejaron de salirme espinillas e incluso hasta empecé a ver cómo mejoraba la apariencia de las manchas. Y es que contiene potentes ingredientes como la vitamina C y el aceite de rosa salvaje. Image zoom Cortesía Mi piel ha dado un cambio tan increíble que la verdad estoy fascinada con este producto. Incluso desde que lo empecé a usar he dejado de usar el aceite que nunca me faltaba. La verdad es que es un suero muy completo y efectivo. En solo unos días vas a notar la diferencia en tu piel. Te lo aseguro. El Wild Rose Spotless Serum with 15% Vitamin Super C, de Korres, cuesta $68 y lo puedes encontrar en Sephora.com.

