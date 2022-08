Este producto hace que el maquillaje permanezca intacto hasta debajo del agua Está compuesto con extracto de pepino y aloe vera, ingredientes que refrescan la piel y ayudan con la inflamación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los mejores aliados de la belleza es el atomizador facial, no solo porque te refresca la cara y el maquillaje, sino también porque le puede dar a tu piel muchísimos beneficios. Así es que es muy buena idea incluirlos en tu rutina de belleza, en especial para que los uses justo antes de aplicar el maquillaje. Ahora bien, existen otros atomizadores que también son muy importantes, en especial para las chicas que usan maquillaje. Hablo de los sprays que se usan para que el maquillaje dure todo el día. Este tipo de productos son muy efectivos para lograr que el maquillaje luzca perfecto durante muchas horas, en especial, durante el intenso calor del verano. Si bien muchas marcas tienen su propia versión de este producto, no todos hacen lo que prometen. Pero, yo encontré uno que funciona de maravilla y ha sido mi salvación durante este inclemente verano. Hablo del Shape Tape Stay Spray, de Tarte, un producto que no debe faltarte. Está compuesto con extracto de pepino, que refresca la piel y ayuda con la inflamación, al igual que aloe vera, que ayuda a mantenerla suave. Lo mejor es que promete mantener el maquillaje intacto hasta por 16 horas. Lo protege del sudor, del agua y evita que se transfiera a la ropa o las manos si tocas mucho la cara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shape Tape spray facial Credit: Cortesía Es uno de los productos que nunca me puede faltar. Pienso que está entre los tres mejores en su clase. Además, huele increíble y al aplicarlo sientes el rostro más fresco. Lo bueno es que no pone el maquillaje mate, por lo que igual puedes mantener el glow del maquillaje. El Shape Tape Stay Spray, de Tarte cuesta $27 y lo puedes adquirir en tartecosmetics.com

