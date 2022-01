Este rímel es tan increíble que se vende uno cada cinco segundos Cientos de mujeres aseguran que este es uno de los mejores rímeles del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El maquillaje se ha convertido en parte muy importante de la vida de muchas mujeres y no es para menos. Los productos de belleza te hacen sentir más segura y te levantan el ánimo hasta en el peor de los días. Ahora bien, hay mujeres aman maquillarse y tienen su cuarto repleto de labiales, bases, brochas y demás productos, mientras que otras prefieren solo usar solo algunos productos básicos. Son muchas chicas las que prefieren solo llevar labial y un poco de corrector, mientras que hasta las que no usan maquillaje, no pueden salir de casa sin rímel. Y es que nada como aplicarse este mágico producto para que de inmediato luzcas más despierta y fresca. Es por eso por lo que los rímeles se han vuelto un must para todas. Uno de los más populares del momento es sin duda la Liquid Lash Extensions Mascara, de Thrive Causemetics. Este rímel es tan increíble que cada cinco segundo se vende una unidad. Y es que cientos de mujeres aseguran que es la mejor mascara de pestañas que han usado porque les deja las pestañas superlargas y con volumen sin tener que aplicarse tanto producto. Está formulado para alargar las pestañas y también darles volumen, no se descascara, no mancha y puedes ponerte muchas capas sin que las pestañas se sientan o luzcan cargadas. Además, está compuesta con un complejo de células madre de orquídeas que acondicionan las pestañas y las mantienen saludables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thrive Causemetics, mascara, rimel Credit: Cortesía Los cientos de mujeres que la han usado aseguran que es uno de los mejores productos del mercado y que les encanta lo fácil que se la pueden quitar sin maltratar el área de los ojos. Lo mejor es que está disponible en tres colores, negro, marrón y azul marino. El rímel Liquid Lash Extensions, de Thrive Causemetics cuesta $24 y la puedes obtener en thrivecausemetics.com

