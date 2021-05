¿Quieres que tus pestañas luzcan como postizas? Este rímel te ayudará a conseguirlo Además de alargaras, esta mascara hace que tus pestañas luzcan más abundantes y negras. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar un rímel que me deje las pestañas como si fueran postizas, es simplemente el mejor hallazgo. Me encantan las pestañas postizas y de hecho las uso de vez en cuando, en especial cuando uso sombras o me toca ir a un evento especial. Pero tengo que admitir que, en cuestión de pestaña postizas, llevarlas todo el tiempo no es tan cómodo que digamos. Por eso siempre procuro tener a la mano un rímel que me ayude a alargar las pestañas y las haga lucir como si llevara postizas. Por suerte encontré una mascara que me encanta. Hablo de la Superhero Elastic Stretch Volumizing & Lengthening Mascara, de It Cosmetics, que sin duda ha cambiado mi rutina de belleza. Y es que les juro que nunca había usado un rímel que me dejara las pestañas así de largas con solo la primera capa. Es una mascara formulada no solo para hacer que las pestañas se vean superlargas, sino para que también luzcan con más volumen y así lograr un resultado dramático. Además, está formulada con colágeno, biotina y péptidos que ayudan a hidratar las pestañas. Mejor rimel, mascara it cosmetics, superhero mascara Credit: Cortesía La verdad es que desde que empecé a usarla mucha gente me ha preguntado qué producto uso e incluso a veces hasta piensan que tengo pestañas postizas. Me encanta que se queda intacta todo el día y que con solo dos o tres capas ya tengo pestañas de impacto, supernegras y con muchísimo volumen. la Superhero Elastic Stretch Volumizing & Lengthening Mascara, de It Cosmetics, cuesta $25 y la puedes encontrar en ulta.com

